Rajasthan: ट्रक-ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त भिड़ंत, पांच की मौत, 25 घायल, पीएम मोदी ने जताया दुख

राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र से एक बड़े सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां एक अनियंत्रित ट्रक की ट्रैक्टर ट्रॉली से जबरदस्त भिड़ंत हो गी। हादसे में पांच लोगों की मौत और 25 महिला-पुरुषों के घायल होने की खबर है। हादसे के बाद घटना स्थल पर कोहराम मच गया।

The accident in Pali, Rajasthan is saddening. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. I pray for a speedy recovery of those injured: PM @narendramodi