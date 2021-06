भारतीय रेल : वर्ष 2020 में रेलवे ट्रेक पर 8733 लोगों की हुई मौत, आरटीआई के तहत हुआ खुलासा

कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से ट्रेन सेवाओं में कमी के बावजूद साल 2020 में रेल पटरियों पर 8,733 लोगों की मौत हो गई। रेलवे बोर्ड ने आरटीआई के तहत जवाब देते हुए कहा कि मृतकों में कई प्रवासी मजदूर शामिल थे। रेलवे बोर्ड ने बताया कि राज्य पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के बीच रेलवे ट्रैक पर 805 लोगों को चोटें आईं और 8,733 लोगों की मौत हुई।

8,733 people died on railway tracks between January 2020 and December 2020: Railway Board in reply to RTI query