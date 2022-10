Bharat Jodo Yatra: राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन, आज रायचूर से फिर शुरू हुई, कल तेलंगाना प्रवेश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण भारत में अपार समर्थन मिल रहा है। शनिवार को यात्रा कर्नाटक के रायचूर के येरागेरा गांव से फिर शुरू हुई। यह आंध्र प्रदेश से शुक्रवार शाम फिर कर्नाटक पहुंची थी। यात्रा 23 अक्तूबर को तेलंगाना में प्रवेश करेगी।

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi resumes 'Bharat Jodo Yatra' from Yeragera village, Raichur in Karnataka



The Yatra which began on September 7th from Kanniyakumari will cover a further distance of 2355 km in its 3570 km long yatra. pic.twitter.com/81kan8dOGg