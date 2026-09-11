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स्मृति ईरानी की संगठन में वापसी का राज! 2027 से पहले क्यों जरूरी? | यूपी चुनाव 2027

Rahul Gandhi को नसीहत, BJP संगठन में वापसी की हकीकत और UP Chunav 2027 की रणनीति पर Smriti Irani का यह खास Walk n Talk Exclusive Interview देखिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री के साथ... इस खास बातचीत में Smriti Irani ने राहुल गांधी की राजनीति, कांग्रेस की रणनीति, बीजेपी के संगठन में अपनी नई जिम्मेदारी और उत्तर प्रदेश की आगामी सियासी लड़ाई को लेकर खुलकर बात की। UP Election 2027 से पहले BJP और Congress के बीच मुकाबला किस दिशा में जा रहा है?

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