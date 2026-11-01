राहुल ने रैली में पहुंचने का किया आह्वान, बोले- दिल्ली, तैयार हो जाओ! वोट बचाओ, देश बचाओ

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राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने लिखा, "दिल्ली, तैयार हो जाओ! वोट बचाओ, देश बचाओ। कनॉट प्लेस पहुंचो और हमारे साथ मार्च करो। या सीधे रामलीला मैदान पहुंचो, लेकिन आना जरूर। आज दोपहर 12 बजे।इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। गठबंधन का कहना है कि इसमें केवल राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि आम लोग भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने आईएएनएस से बातचीत में इसे एक बड़ी रैली बताया। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफा देने तक विपक्ष का आंदोलन जारी रहेगा।संजय राउत ने कहा, सरकार को लग सकता है कि आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन हम ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। उन्होंने राहुल गांधी के उस आरोप को भी दोहराया, जिसमें कहा गया था कि लोगों को रैली में शामिल होने से रोका जा रहा है।इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान में इस बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया है। विपक्षी दल मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गठबंधन को इस रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने की उम्मीद है। गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के नेता, कार्यकर्ता और छात्र संगठनों के सदस्य रामलीला मैदान पहुंचने लगे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची में किए जा रहे बदलावों की प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो रही हैं।रैली को देखते हुए नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दीन दयाल उपाध्याय मार्ग के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल और दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। इसके तहत जंतर-मंतर और निर्वाचन आयोग के कार्यालय समेत कई प्रमुख स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है।