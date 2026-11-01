'घुसपैठियों के नाम हटाने से परेशान हैं': सीएम हिमंत का राहुल गांधी पर तीखा हमला, दिल्ली प्रदर्शन पर क्या बोले?

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इस पदयात्रा में हिमंत बिस्वा सरमा के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव बिंदल, अनुराग ठाकुर और सुरेश कश्यप समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान सरमा ने कहा कि एसआईआर के जरिए घुसपैठियों के नाम हटाए जाने से राहुल गांधी परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी घुसपैठियों को बसाने के लिए यह पूरा राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। सरमा ने कहा कि देश की जनता मतदाता सूची में घुसपैठियों के नाम शामिल करने की अनुमति नहीं देगी। भाजपा चुनाव आयोग और देश के नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी भी की और कहा कि उन्हें मानसिक अस्पताल में होना चाहिए।असम के मुख्यमंत्री ने एसआईआर का विरोध करने पर कांग्रेस से सवाल किए। उन्होंने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में घुसपैठियों का मुद्दा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक स्वीकार किया गया है। ऐसे में अगर एसआईआर नहीं होगा तो मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम कैसे हटाए जाएंगे? सरमा ने कहा कि एसआईआर के जरिए 'बाबर और औरंगजेब' के नाम मतदाता सूची से हटाने की जरूरत है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या हिमाचल प्रदेश और केरल के चुनाव भी रद्द कर दिए जाने चाहिए? क्या रायबरेली से उनके अपने चुनाव को भी रद्द किया जाना चाहिए?हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपनी सरकारों से इस्तीफा देना चाहिए और फिर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जहां अपनी सरकारें ठीक लगती हैं, वहीं भाजपा शासित राज्यों में उसे वोट चोरी दिखाई देती है। सरमा के मुताबिक, एसआईआर का विरोध करने के पीछे सिर्फ घुसपैठियों को बचाने की कोशिश है।