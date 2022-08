Rahul Gandhi: सुन लें-समझ लें..हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, कर लें जो करना है...राहुल का तीखा वार

नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा के जांच से भागने के आरोप पर राहुल गांधी ने कहा, "सुनिए बात, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते। समझ गए बात। कर लें जो करना है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात कर लें जो करना है। जो हमारा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश का सौहार्द बनाए रखना। वो मेरा काम है और मैं वो करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें, कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता है।"

#WATCH | Delhi: Congress MP Rahul Gandhi says, "You are talking about National Herald, it's an intimidation attempt. They think they will be able to silence us with a little pressure...We won't be intimidated. We are not scared of Narendra Modi. They can do whatever they want..." pic.twitter.com/sC5Zgn3Vz3