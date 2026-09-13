ब्रिक्स समिट 2026: मलयेशिया के पीएम से नाश्ते की टेबल पर मिले राहुल गांधी और प्रियंका, जानें किस पर हुई बात?

नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार सुबह मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ नाश्ते पर मुलाकात की। इस खास मुलाकात में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। पार्टी की ओर से साझा किए गए तस्वीरों और दृश्यों में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भरी बातचीत नजर आई। एक तस्वीर में राहुल गांधी मलयेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से हाथ मिलाते और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

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