ब्रिक्स समिट 2026: मलयेशिया के पीएम से नाश्ते की टेबल पर मिले राहुल गांधी और प्रियंका, जानें किस पर हुई बात?
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मलयेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से नाश्ते पर मुलाकात की। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस दौरान मौजूद रहीं। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरों को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
विस्तार
नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार सुबह मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ नाश्ते पर मुलाकात की। इस खास मुलाकात में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। पार्टी की ओर से साझा किए गए तस्वीरों और दृश्यों में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भरी बातचीत नजर आई। एक तस्वीर में राहुल गांधी मलयेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से हाथ मिलाते और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है।
नाश्ते की मेज पर हुई अहम बातचीत
राहुल गांधी और अनवर इब्राहिम की मुलाकात के दौरान माहौल काफी सहज और आत्मीय नजर आया। सामने आई तस्वीरों में दोनों नेता नाश्ते की मेज पर बातचीत करते दिखाई दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थीं। कांग्रेस की ओर से साझा किए गए इन दृश्यों में नेताओं के बीच गर्मजोशी और सौहार्द साफ तौर पर नजर आया। राहुल गांधी और अनवर इब्राहिम के बीच हाथ मिलाने और मुस्कुराकर अभिवादन करने का दृश्य भी सामने आया है।
अंतिम दिन पहुंचा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
यह मुलाकात 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन हुई। इससे पहले शनिवार को सम्मेलन में व्यापक नई दिल्ली घोषणा-पत्र 2026 को अपनाया गया। शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, सहयोग, स्थिरता और दुनिया के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा हुई। सम्मेलन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विभिन्न देशों से आए राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों का स्वागत किया।
पीएम मोदी ने किया विश्व नेताओं का स्वागत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में खुले सत्र से पहले कई देशों के नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट नदायिशिमिये, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो का प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिलाकर अभिवादन किया।
‘समावेशी वैश्विक विकास’ पर जोर
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के खुले सत्र का विषय ‘लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता : समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देना’ रखा गया। इस सत्र में वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाने के साथ-साथ आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। सम्मेलन में बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच देशों के बीच समन्वय और सामूहिक प्रयासों को महत्वपूर्ण माना गया।
पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता
नई दिल्ली घोषणा-पत्र में पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे तनाव को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई। घोषणा-पत्र में सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे किसी भी कदम से बचने की अपील की गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। ब्रिक्स देशों ने क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति की दिशा में प्रयास जारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
फलस्तीन के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन की अपील
घोषणा-पत्र में इस्राइल-फलस्तीन संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए दो-राष्ट्र समाधान के प्रति ब्रिक्स के समर्थन को दोहराया गया। साथ ही फलस्तीन के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थागत समर्थन को और मजबूत करने की जरूरत बताई गई। घोषणा-पत्र में यह भी दोहराया गया कि गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति सुनिश्चित करना इस्राइल का कानूनी दायित्व है। पश्चिम एशिया में जारी मानवीय संकट के बीच ब्रिक्स की ओर से इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करना सम्मेलन के महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल रहा।
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राहुल-अनवर मुलाकात ने खींचा ध्यान
ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी और मलयेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की यह अनौपचारिक मुलाकात भी चर्चा में रही। नाश्ते के दौरान हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच सहजता और गर्मजोशी देखने को मिली। वहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी ने इस मुलाकात को और खास बना दिया। सम्मेलन में एक ओर जहां वैश्विक मुद्दों पर देशों के बीच संवाद जारी रहा, वहीं दूसरी ओर नेताओं के बीच ऐसे अनौपचारिक संवादों ने भी ध्यान आकर्षित किया।