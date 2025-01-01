‘अलविदा मेरे प्रिय मित्र’: पीएम मोदी से मिलकर ईरान लौटे पेजेश्कियन; अब तेहरान में फिर मिलने की जताई उम्मीद

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भारत से रवाना होने से पहले पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द ही ईरान में मुलाकात की उम्मीद जताई। ईरानी दूतावास ने मोदी और पेजेश्कियन की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'अलविदा, मेरे प्रिय मित्र। मैं बहुत जल्द ईरान में आपसे मुलाकात की प्रतीक्षा कर रहा हूं।'पेजेश्कियन ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों पर चर्चा की। राष्ट्रपति मुर्मू ने बातचीत के दौरान संवाद और कूटनीति के जरिए स्थायी शांति कायम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत-ईरान के सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर भी चर्चा की।राष्ट्रपति सचिवालय के मुताबिक, बातचीत में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी उठे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि स्थायी शांति के लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाना जरूरी है।इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर पेजेश्कियन से मुलाकात की थी। यह पेजेश्कियन की भारत की पहली यात्रा थी। मुलाकात के बाद मोदी ने कहा था कि भारत और ईरान को लंबे समय के लिए ऐसी रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे दोनों देशों को फायदा हो।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और ईरान की दोस्ती को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों देश दीर्घकालिक और पारस्परिक लाभ वाली रणनीति के साथ आगे बढ़ने पर सहमत हुए। बैठक में क्षेत्रीय परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई और भारत ने स्थायी शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि "बिश्केक से दिल्ली तक सार्थक संवाद जारी है।" उन्होंने पेजेश्कियन से मुलाकात पर खुशी जताई और कहा कि ईरानी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा होने के कारण यह दौरा खास है।