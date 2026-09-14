'बेहतरीन मीडिया किट और सबसे स्वादिष्ट खाना': भारतीय मेहमाननवाजी के मुरीद हुए जर्मन-रूसी पत्रकार; क्या बोले?

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जर्मन पत्रकार बेन के मुताबिक, किट में अच्छा बैकपैक, भारतीय शाकाहारी स्नैक्स, कॉफी मग, स्कार्फ, छोटा बैग और कॉफी पाउडर था। रूसी पत्रकार अनास्तासिया को भी बैकपैक में भारतीय खासियतों से जुड़ी चीजें देखकर खुशी हुई। इसमें नमकीन स्नैक्स, चाय और शॉल शामिल थे।बेन ने भारतीय खाने और चाय की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें अब तक का अनुभव बहुत अच्छा रहा। दोस्तों ने भारत आने से पहले उन्हें सलाद को लेकर सावधान रहने की सलाह दी थी, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बर्लिन और बैंकॉक जैसे शहरों में भी भारतीय रेस्तरां हैं और वह भारतीय खाने से परिचित हैं। उनके मुताबिक, यहां मिला उत्तर भारतीय खाना स्वादिष्ट, स्वस्थ, कम वसायुक्त और ज्यादा मीठा नहीं था।बेन ने मीडिया सेंटर की व्यवस्था को बहुत अच्छा बताया और कहा कि भोजन भी उत्कृष्ट था। हालांकि, उन्होंने वाईफाई में सुधार की गुंजाइश बताई। इसके अलावा उन्होंने भारत में बिताए दो दिनों के अनुभव को अच्छा बताया।अनास्तासिया गोल्याकोवा ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति उन्हें रसोई में दिखाई दी। शुरुआत में उनके लिए भारतीय व्यंजनों के पारंपरिक नाम समझना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सहकर्मियों ने उन्हें बताया कि भोजन में भारत के अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया गया है। उन्होंने कहा कि आयोजन सिर्फ दो दिनों का है और उनकी इच्छा थी कि यह कम से कम तीन दिन और चलता। उन्होंने भविष्य में भारत के दूसरे कार्यक्रमों को कवर करने लौटने की उम्मीद जताई।अर्थशास्त्री वेद जैन ने कहा कि ब्रिक्स का मूल उद्देश्य उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग और विकास था। उन्होंने भारत के चीन और रूस के साथ व्यापार घाटे का जिक्र किया। उनके मुताबिक, चीन के साथ फार्मास्युटिकल, कृषि और समुद्री उत्पादों पर गैर-व्यापारिक बाधाएं हटाने पर चर्चा हुई है, जिससे भारत का निर्यात बढ़ सकता है। उन्होंने एकतरफा टैरिफ के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया और कहा कि वैश्विक व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम होने चाहिए।