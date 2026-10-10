राहुल गांधी की सीएम विजय से मुलाकात: एक घंटे तक हुई बात, शाम को छात्रों से संवाद; किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

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राहुल गांधी दिल्ली से चेन्नई पहुंचने के बाद सीधे विजय के आवास पर गए। दोनों नेताओं ने करीब एक घंटे तक मुलाकात की और कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद दोनों पास के एक कैफे पहुंचे। यहां उन्होंने कैप्पुचीनो, तिरामिसू, कुकीज और कॉफी का सेवन किया। बताया गया कि यह कैफे एक चर्चित क्रिकेटर का है। नीलांकरई चेन्नई के बाहरी इलाके में समुद्र तट के पास स्थित एक शांत और महंगा आवासीय क्षेत्र है। मुलाकात के बाद राहुल गांधी शहर के एक होटल पहुंचे। वह 10 मई 2026 को विजय के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे।राहुल गांधी शाम को चेन्नई के आइलैंड ग्राउंड्स में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसका तमिल नाम ‘मानवरगलिन कुरल’ है। यह कार्यक्रम छात्रों से सीधे बातचीत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसे पारंपरिक राजनीतिक रैली के बजाय सवाल-जवाब और संवाद के कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है। इसमें छात्र शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और पढ़ाई के खर्च जैसे मुद्दों पर सवाल उठा सकेंगे। कांग्रेस और उसके छात्र संगठनों ने चेन्नई में इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए बैनर, पर्चे और डिजिटल पोस्टर लगाए हैं।तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मणिकम टैगोर के मुताबिक, कार्यक्रम में करीब 10 हजार से 20 हजार पंजीकृत छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। इन छात्रों को प्रवेश के लिए क्यूआर कोड दिए गए हैं। टैगोर ने बताया कि राहुल गांधी तमिलनाडु के छात्रों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। इनमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट, रोजगार की कमी, लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा तथा केंद्र सरकार की शिक्षा नीति शामिल हैं। कार्यक्रम के प्रचार में छात्रों को अपने सवाल सीधे राहुल गांधी के सामने रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को सुनना और उनके साथ सीधा संवाद करना है।राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए चेन्नई में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस के मुताबिक, शहर में पांच स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था के तहत करीब 15 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पूरी व्यवस्था की अगुवाई चेन्नई पुलिस आयुक्त ए. अमलराज कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश केवल क्यूआर कोड के जरिए मिलेगा। पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रवेश के अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम जनता को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी के कार्यक्रम के अलावा, 11 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेन्नई दौरे को देखते हुए भी शहर में सुरक्षा बढ़ाई गई है।राहुल गांधी का छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम शाम को होगा। इसके बाद उनके रात करीब 8:30 बजे आइलैंड ग्राउंड्स से चेन्नई हवाई अड्डे के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। उनकी रात 9:40 बजे नई दिल्ली के लिए उड़ान निर्धारित है। इस दौरे में मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात और छात्रों के साथ संवाद दो प्रमुख कार्यक्रम हैं। विजय के साथ बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जबकि छात्रों के कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सवालों पर बात होनी है। दोनों कार्यक्रमों के जरिए राहुल गांधी का चेन्नई दौरा राजनीतिक मुलाकात और छात्र संवाद पर केंद्रित रहेगा।