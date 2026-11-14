रेस्ट जोन से दुर्घटना बीमा तक: गिग वर्कर्स के लिए राहुल के बड़े एलान, हर डिलीवरी पर मिलेगी 1% अतिरिक्त राशि

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को हैदराबाद में गिग वर्कर्स की बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान वह एक गिग वर्कर की स्कूटी पर पीछे बैठकर रैली में पहुंचे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी बाइक रैली में शामिल हुए। हैदराबाद में आयोजित यह बाइक रैली शिल्पाकला वेदिका से शुरू हुई। राहुल गांधी ने नोवोटेल के पास गिग वर्कर्स को संबोधित किया। वह भारत समिट 2026 में शामिल होने के लिए शुक्रवार रात हैदराबाद पहुंचे थे और नोवोटेल होटल में ठहरे हुए थे। हैदराबाद पहुंचने पर राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, अन्य मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया।

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#WATCH | Hyderabad, Telangana: At the launch of the Telangana Gig Workers’ Social Security and Welfare Scheme, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "I had a meeting with the gig workers of Telangana. You shared your sorrow and pain with me. At that time, I said that the Congress party, our CM and all of us had promised you that we would take steps regarding your demands and we would make every effort to help you and protect you. Today, we are fulfilling that promise..." — ANI (@ANI) November 14, 2026

#WATCH | Hyderabad, Telangana: At the launch of the Telangana Gig Workers’ Social Security and Welfare Scheme, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "21st century is the century of data. Data is discussed across the country, data centres are being set up. Google, Facebook, WhatsApp, Uber - all of these function on the strength of data. But gig workers were not getting their own data in India until now. Gig workers could not see their own data...This law is going to give you the right to your own data. Govt of Telangana is giving you a guarantee that the work you do, the rides you complete, the money you are being paid for the rides will be accessible to you on your mobile phone." — ANI (@ANI) November 14, 2026

#WATCH | Hyderabad, Telangana: At the launch of the Telangana Gig Workers’ Social Security and Welfare Scheme, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "You move across the cities of Telangana under the sun, you deliver goods, but you do not have dedicated places to rest. So, Govt of Telangana is going to set up Wi-Fi-enabled rest zones where you can park your vehicle, rest, sit, relax or sleep in Hyderabad and all cities of the state. — ANI (@ANI) November 14, 2026

#WATCH | Hyderabad, Telangana: At the launch of the Telangana Gig Workers’ Social Security and Welfare Scheme, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "...Govt of Telangana is going to give you the guarantee of Rs 5 Lakh as accident insurance and Rs 10 Lakh as health insurance. Most importantly, you will get 1% of every transaction for every delivery directly into your bank accounts. Company will have to give you this in every city of Telangana. This money will go to the gig workers' board and then directly to the bank accounts of gig workers." — ANI (@ANI) November 14, 2026

रैली में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले नोवोटेल होटल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हाई-प्रोफाइल सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत डॉग स्क्वॉड ने पूरे इलाके की जांच की। इसके साथ ही वाहनों की आवाजाही पर भी कड़ी नजर रखी गई।हैदराबाद के हाइटेक सिटी स्थित जयभेरी ग्राउंड में राहुल गांधी ने तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम का शुभारंभ किया। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क भी मौजूद रहे। इस योजना का उद्देश्य गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाना है।तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम के शुभारंभ के मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पहले तेलंगाना के गिग वर्कर्स के साथ बैठक की थी, जहां उन्होंने अपनी परेशानियां और दर्द साझा किया था। उस समय उन्होंने गिग वर्कर्स से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम उनकी मांगों पर जरूरी कदम उठाएगी। साथ ही उनकी मदद करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी अपने उसी वादे को पूरा कर रही है।तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम का शुभारंभ करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी डेटा का युग है। आज देशभर में डेटा की चर्चा हो रही है और डेटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सऐप और उबर जैसी कंपनियां डेटा के आधार पर काम कर रही हैं, लेकिन अब तक भारत में गिग वर्कर्स को अपने ही डेटा तक पहुंच नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने कहा कि नया कानून गिग वर्कर्स को अपने डेटा पर अधिकार देगा। तेलंगाना सरकार उन्हें यह गारंटी दे रही है कि उनके द्वारा किए गए काम, पूरी की गई राइड और उसके बदले मिलने वाले भुगतान का पूरा ब्योरा उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगा।तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम के शुभारंभ के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि गिग वर्कर्स तेलंगाना के शहरों में तेज धूप के बीच सामान की डिलीवरी करते हैं, लेकिन उनके पास आराम करने के लिए कोई निर्धारित जगह नहीं होती। इसे ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार हैदराबाद समेत राज्य के सभी शहरों में वाई-फाई सुविधाओं से लैस रेस्ट जोन स्थापित करेगी। इन केंद्रों पर गिग वर्कर्स अपने वाहन पार्क कर सकेंगे और बैठकर आराम करने के साथ जरूरत पड़ने पर सो भी सकेंगे।तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम के शुभारंभ के मौके पर राहुल गांधी ने एलान किया कि तेलंगाना सरकार गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की गारंटी दे रही है। उन्होंने बताया कि सबसे अहम बात यह है कि गिग वर्कर्स को हर डिलीवरी के प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 1 प्रतिशत राशि अतिरिक्त मिलेगी। यह रकम कंपनियों को तेलंगाना के हर शहर में देनी होगी। यह पैसा पहले गिग वर्कर्स बोर्ड के पास पहुंचेगा और फिर सीधे गिग वर्कर्स के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।इस बीच, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन एम. सावंत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाज के निचले तबके के लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी हमेशा समाज के निचले तबके के लोगों के साथ रही है। चुनाव प्रचार और चुनावी घोषणापत्र में हमने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करना हमारी प्रतिबद्धता है। हम अपने वादे पूरे करते हैं; हम 'जुमलों' में विश्वास नहीं करते।'राहुल गांधी की ओर से लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों पर सचिन एम. सावंत ने भाजपा पर ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले में पेगासस विवाद का भी जिक्र किया। सावंत ने सवाल उठाते हुए कहा, 'यह भाजपा का काम करने का तरीका है। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा महाराष्ट्र में भी हो चुका है। वह घोटाला सबके सामने था। यह कोई आरोप नहीं, बल्कि सच है। वे इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं।'तेलंगाना के मंत्री विवेक वेंकटस्वामी ने भी फोन टैपिंग को लेकर राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि TRS और BRS के शासनकाल के दौरान उन्हें भी निगरानी का सामना करना पड़ा था। वेंकटस्वामी ने कहा, 'मुझे लगता है कि राहुल जी ने बहुत अहम बात कही है। अब आप पता लगा सकते हैं कि आपका फोन टैप हो रहा है या नहीं। मैंने TRS और BRS के शासनकाल के दौरान भी ऐसा ही देखा था। मेरा फोन ट्रैक किया जाता था और मुझे अक्सर फेसटाइम से ऐसे मैसेज मिलते थे, जिनमें बताया जाता था कि मेरे फोन पर निगरानी रखी जा रही है।'तेलंगाना के मंत्री ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को भी फोन कंपनियों की ओर से कथित फोन टैपिंग को लेकर इसी तरह के नोटिफिकेशन मिले होंगे। उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन है कि राहुल जी को भी फोन कंपनियों से ऐसे मैसेज मिले होंगे, जिनमें उन्हें बताया गया होगा कि उनका फोन टैप किया जा रहा है।'ये भी पढ़ें:इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उन पर निगरानी रख रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका फोन टैप करवाने का आरोप लगाया था।