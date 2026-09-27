{"_id":"6ab834f09279c85d810ec7a4","slug":"aaj-ke-din-27-september-2026-big-events-today-news-of-the-day-sunday-bank-open-asian-games-updates-2026-09-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आज के दिन: रविवार को खुलेंगे देशभर के बैंक, नितिन नवीन का बंगाल दौरा और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक का मौका","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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आइये जानते हैं आज के अहम घटनाक्रम...



1. एशियाई खेल: भारतीय एथलीटों का व्यस्त और मेडल जीतने के मौके

नगोया में आयोजित एशियाई खेलों में आज भारतीय एथलीट कई प्रमुख स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। एथलेटिक्स में मंजी रानी और प्रियंका गोस्वामी महिला मैराथन रेस वॉक मेडल इवेंट में उतरेंगी, जबकि शैली सिंह और आनंसी सोजन महिला लंबी कूद के फाइनल में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इसके अलावा पुरुषों के डेकाथलॉन में तेजस्वीन शंकर, 400 मीटर बाधा दौड़, निशानेबाजी (मनु भाकर व ईशा सिंह), मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल मैच और स्क्वैश में अभय सिंह व अनाहत सिंह के स्वर्ण पदक मुकाबले शामिल हैं। विज्ञापन आज 27 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। देशभर में आज बैंक खुलेंगे। साथ ही एशियाई खेलों में भी भारत के एथलेटिक्स और निशानेबाजी से जुड़े मुकाबले होने हैं। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे।

2. बैंकिंग सेवा: प्रस्तावित हड़ताल के चलते रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक

28 से 30 सितंबर तक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स की ओर बुलाई गई 3-दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के मद्देनजर, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के निर्देश पर 27 सितंबर (रविवार) को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। आरबीआई ने सभी बैंक शाखाओं, एटीएम-लिंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट को चालू रखने की अनुमति दी है, ताकि छमाही क्लोजिंग से पहले आम जनता को असुविधा न हो।



3. पश्चिम बंगाल राजनीति: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का बंगाल दौरा, मन की बात में होंगे शामिल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 सितंबर से पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कोलकाता पहुंचने के बाद वे सुबह 11 बजे न्यू टाउन स्थित बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे पार्टी के राज्य पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और कोर ग्रुप के नेताओं के साथ संगठनात्मक समीक्षा बैठकें करेंगे।

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4. विश्व पर्यटन दिवस पर पश्चिम बंगाल सरकार का पहला निवेशक सम्मेलन

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार 27 सितंबर को कोलकाता में पर्यटन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए अपना पहला 'निवेशक सम्मेलन' आयोजित करेगी। राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष के अनुसार, इस सम्मेलन का उद्देश्य पर्यटन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नई तकनीक को बढ़ावा देना तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।



5. मुंबई में बैम्बू इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी समिट 2026

मुंबई के 'द वेस्टिन मुंबई पवई लेक' में 27 सितंबर को 'बैम्बू इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी समिट 2026' का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा करेंगे और अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे। यह सम्मेलन बांस आधारित निर्माण, बायोमास ऊर्जा, ग्रामीण रोजगार और 'मुंबई कार्बन बैंक' की स्थापना जैसी हरित पहलों पर केंद्रित होगा।

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