दिल्ली में साफ पानी पर सियासी संग्राम जारी, पासवान का केजरीवाल पर फिर पलटवार

अरविंद केजरीवाल ने पानी के उन सैंपलों पर सवाल उठाया था जिनके आधार पर दिल्ली के जल को प्रदूषित करार दिया था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से उन सैंपलों-जगहों की जानकारी मांगी थी जहां से इन्हें लिया गया था। केंद्रीय मंत्री ने केजरीवाल के इस सवाल पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उन सभी 11 जगहों की लिस्ट ट्विटर पर साझा कर दी जहां से इन्हें लिया गया था। पासवान ने केजरीवाल से दिल्ली के पानी का संयुक्त सर्वे कराने की बात भी कही थी।

Ram Vilas Paswan, Union Min on Delhi CM Kejriwal's accusation that Paswan is spreading lies on quality of Delhi water: I haven't done quality check,it's country's reputed institution-Bureau of Indian Standards that has done it. It has set standards that Delhi water didn't meet. pic.twitter.com/43dOnDGpwZ