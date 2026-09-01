फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Maharashtra Updates Mumbai Fire Nanded Telangana Cops Nagpur Pune BJP NCP Shiv Sena Politics Crime other news

महाराष्ट्र: तेलंगाना की पुलिस टीम पर नांदेड़ में मारपीट; मुंबई अस्पताल में बुर्का पहनी महिलाओं को रोका गया

Tue, 01 Sep 2026 05:09 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 01 Sep 2026 05:09 AM IST
विज्ञापन
Maharashtra Updates Mumbai Fire Nanded Telangana Cops Nagpur Pune BJP NCP Shiv Sena Politics Crime other news
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

मुंबई के कूपर अस्पताल में बुर्का पहनी दो महिलाओं को कथित तौर पर प्रवेश से रोका गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुरक्षाकर्मियों से उनकी बहस दिखी। सोमवार को सामने आए वीडियो में अधिवक्ता ज़हरा शेख और उनकी दोस्त को अस्पताल प्रवेश द्वार पर रोका गया। शेख ने बुर्का हटाने की मांग पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे अपनी गरिमा, निजता और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। सुरक्षाकर्मियों ने एहतियाती उपायों और बच्चा चोरी की चिंताओं का हवाला दिया। वकील के साथ एक व्यक्ति ने घटना रिकॉर्ड की, जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई। अस्पताल या पुलिस से घटना की पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना ने अस्पतालों द्वारा पहनावे या धर्म के आधार पर प्रतिबंध लगाने पर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं।

विज्ञापन


नांदेड़ में तेलंगाना पुलिस पर हमला, चोरी का आरोपी दोबारा गिरफ्तार
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में तेलंगाना पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर चोरी के एक आरोपी को छुड़ा लिया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोली चलाई। यह घटना 30 अगस्त 2026 रविवार शाम करीब 7:30 बजे नांदेड़ के किनवट तहसील में गोकुलनगर के पास हुई। आदिलाबाद जिले के बाजार हातनूर पुलिस स्टेशन से चोरी हुए ऑटो रिक्शा के मामले में पुलिस ने शेख बक्र उर्फ जाफर शेख को हिरासत में लिया था। जब उसे हथकड़ी लगाकर निजी वाहन में ले जाया जा रहा था, तो भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर वाहन में तोड़फोड़ की। भीड़ ने आरोपी को छुड़ा लिया था। गहन तलाशी अभियान के बाद पुलिस ने 31 अगस्त 2026 सोमवार दोपहर शेख बक्र को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब अन्य आरोपियों और शिकायत में नामित 50-60 लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

विज्ञापन

मुंबई में दो टैंकर दुर्घटनाएं: एक में बेंजीन का रिसाव नियंत्रित, दूसरे में भरा था ग्लेशियल एसिटिक एसिड
चेंबूर में मैसूर कॉलोनी के पास एक बेंजीन टैंकर में रिसाव के बाद कुछ दायरे को सील करना पड़ा। हालांकि, अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित भी कर लिया। मोनोरेल स्टेशन के पास रात 8:12 बजे हुई इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। प्रभावित टैंकर से बेंजीन को सफलतापूर्वक एक खाली टैंकर में स्थानांतरित किया गया। दोनों टैंकर BPCL रिफाइनरी भेजे जा रहे हैं और घटनास्थल के आसपास 500 मीटर का क्षेत्र सील कर दिया गया है। एक अन्य घटना में, सोमवार रात मुलुंड पश्चिम में एलबीएस मार्ग पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले जा रहा एक टैंकर सड़क किनारे चैंबर में फंसकर पलट गया। यह घटना वैशाली नगर के पास रात 8:52 बजे रिपोर्ट की गई। दमकल टीम और वार्ड कार्यालय के अधिकारी मौके पर पहुंचे। टैंकर को क्रेन की मदद से निकालने का प्रयास जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस टैंकर से कोई रिसाव नहीं हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed