महाराष्ट्र: तेलंगाना की पुलिस टीम पर नांदेड़ में मारपीट; मुंबई अस्पताल में बुर्का पहनी महिलाओं को रोका गया

मुंबई के कूपर अस्पताल में बुर्का पहनी दो महिलाओं को कथित तौर पर प्रवेश से रोका गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुरक्षाकर्मियों से उनकी बहस दिखी। सोमवार को सामने आए वीडियो में अधिवक्ता ज़हरा शेख और उनकी दोस्त को अस्पताल प्रवेश द्वार पर रोका गया। शेख ने बुर्का हटाने की मांग पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे अपनी गरिमा, निजता और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। सुरक्षाकर्मियों ने एहतियाती उपायों और बच्चा चोरी की चिंताओं का हवाला दिया। वकील के साथ एक व्यक्ति ने घटना रिकॉर्ड की, जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई। अस्पताल या पुलिस से घटना की पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना ने अस्पतालों द्वारा पहनावे या धर्म के आधार पर प्रतिबंध लगाने पर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं।

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नांदेड़ में तेलंगाना पुलिस पर हमला, चोरी का आरोपी दोबारा गिरफ्तार

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में तेलंगाना पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर चोरी के एक आरोपी को छुड़ा लिया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोली चलाई। यह घटना 30 अगस्त 2026 रविवार शाम करीब 7:30 बजे नांदेड़ के किनवट तहसील में गोकुलनगर के पास हुई। आदिलाबाद जिले के बाजार हातनूर पुलिस स्टेशन से चोरी हुए ऑटो रिक्शा के मामले में पुलिस ने शेख बक्र उर्फ जाफर शेख को हिरासत में लिया था। जब उसे हथकड़ी लगाकर निजी वाहन में ले जाया जा रहा था, तो भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर वाहन में तोड़फोड़ की। भीड़ ने आरोपी को छुड़ा लिया था। गहन तलाशी अभियान के बाद पुलिस ने 31 अगस्त 2026 सोमवार दोपहर शेख बक्र को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब अन्य आरोपियों और शिकायत में नामित 50-60 लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।