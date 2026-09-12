एक्सप्लेनर: 80s के लुक का क्रेज आप पर पड़ सकता है भारी, एआई को फोटो दे रहे हैं तो जान लें उससे जुड़े क्या खतरे

7. ऐसी जानकारी का भी अनुमान लगा सकता है जो आपने बताई ही नहीं

एआई का खतरा केवल उस जानकारी तक सीमित नहीं है जो आपने उसे सीधे दी है। अलग-अलग सूचनाओं को जोड़कर एआई व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी का अनुमान लगा सकता है।



एनआईएसटी के मुताबिक ऐसा अनुमान सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन गलत अनुमान भी नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर तब जब उसके आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बनाई जाए या उसके साथ कोई प्रतिकूल फैसला लिया जाए।

8. आपकी असली फोटो को बदला जा सकता है

एनआईएसटी के मुताबिक जनरेटिव एआई बहुत वास्तविक दिखने वाली तस्वीरें और डीपफेक बना सकता है। इनका इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने या किसी व्यक्ति की पहचान की नकल करने के लिए किया जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति की असली तस्वीर में ऐसी चीजें जोड़ी जा सकती हैं जो मूल तस्वीर में थीं ही नहीं।

9. सामान्य फोटो से भी आपत्तिजनक नकली तस्वीर बनाई जा सकती है

किसी सामान्य फोटो में कोई आपत्तिजनक चीज नहीं होती, लेकिन एआई उसका इस्तेमाल करके नई हानिकारक तस्वीर बना सकता है। एनआईएसटी ने वास्तविक लोगों से जुड़ी गैर-सहमति वाली अंतरंग तस्वीरों और ऐसी हानिकारक सामग्री को गंभीर जोखिम माना है। इस तरह की तस्वीरों से निजता के साथ-साथ मानसिक और भावनात्मक नुकसान भी हो सकता है।

10. किसी की पहचान या चेहरे की नकल की जा सकती है

एआई किसी व्यक्ति के चेहरे, पहचान या आवाज की समानता का इस्तेमाल करके नकली सामग्री तैयार कर सकता है। एनआईएसटी ने किसी व्यक्ति की पहचान, समानता या आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने से जुड़े कानूनी और निजता संबंधी सवालों को भी चिंता का विषय माना है। ऐसी सामग्री का इस्तेमाल बदनामी, धोखाधड़ी या किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में पेश होने के लिए किया जा सकता है।