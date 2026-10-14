प्रोफेसर की होगी गिरफ्तारी?: आईआईटी बॉम्बे के बाहर साहिल के समर्थन में प्रदर्शन, कई पुलिस हिरासत में लिए गए

मुंबई में आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के समर्थन में कई संगठनों ने संस्थान के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी साहिल के मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस दौरान मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने संस्थान के ज्वाइंट डीन सत्यनारायण दूला की गिरफ्तारी और निदेशक केदारे के इस्तीफे की मांग उठाई। उनका कहना है कि मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी में संस्थान से जुड़े लोग ही शामिल हैं, ऐसे में निष्पक्ष फैसला होने पर सवाल खड़े होते हैं।

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