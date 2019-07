प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में पौधारोपण अभियान में लिया भाग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित पौधारोपण अभियान में भाग लिया।

Prime Minister Narendra Modi plants a sapling in Parliament as part of a tree plantation campaign by Lok Sabha Speaker Om Birla pic.twitter.com/EADHpQv9D2