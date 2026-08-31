फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Nurse found murdered in Hyderabad, T’gana minister directs police to conduct probe

हैदराबाद में नर्स की हत्या: चेहरे पर चोट के निशान, मंत्री ने दिए जांच के आदेश; पुलिस ने क्या कहा?

Mon, 31 Aug 2026 12:44 AM IST
निर्मल कांत पीटीआई, हैदराबाद।
पीटीआई, हैदराबाद। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 31 Aug 2026 12:44 AM IST
सार

हैदराबाद में एक नर्स की हत्या के बाद पुलिस ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है और यौन हमले की आशंका की भी जांच हो रही है। अब तक क्या-क्या हुआ? पढ़िए रिपोर्ट

विज्ञापन
Nurse found murdered in Hyderabad, T’gana minister directs police to conduct probe
जांच में जुटी पुलिस (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हैदराबाद में 21 साल की एक नर्स की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। वह अनुसूचित जनजाति समुदाय से थी। नर्स के चेहरे पर चोट के निशान थे और खून निकल रहा था। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।  
विज्ञापन


राज्य की महिला और बाल कल्याण मंत्री डी अनसूया सीतक्का ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक सीवी आनंद को फोन किया। मंत्री ने उनसे घटना की उच्च स्तरीय और पूर्ण जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जांच में देरी नहीं होनी चाहिए। इसे जल्द पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएं। साथ ही, पीड़ित परिवार को न्याय भी सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने यह बात एक आधिकारिक बयान में कही।
विज्ञापन


शव कहां मिला?
महिला भद्राद्री कोठागुडेम जिले की रहने वाली थी। शनिवार को उसका शव अस्पताल के पास एक कमरे में मिला। इसी अस्पताल में वह काम करती थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे देखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उसके चेहरे पर खून और चोट के निशान थे। इस बात की आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या की है। हत्या के मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि पुलिस उसकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों की हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या महिला के साथ यौन हमला करने की कोशिश हुई थी। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।पहाड़ी शरीफ थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

मंत्री ने पुलिस से क्या कहा?
घटना की जानकारी मिलते ही सीतक्का ने स्थानीय पुलिस और दूसरे अधिकारियों से बात की। उन्होंने घटना की जानकारी ली। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है।

ये भी पढ़ें: 'इस्लाम दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ': कर्नाटक के मंत्री बसवराज का बयान, भाजपा ने पूछा- सनातन धर्म से नफरत क्यों?


उन्होंने चेतावनी दी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार परिवार को हरसंभव मदद देगी। मंत्री के निर्देश के बाद महिला और बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने पहाड़ी शरीफ थाने का दौरा किया। उन्होंने मामले की जानकारी ली। अधिकारियों ने सीतक्का को शुरुआती रिपोर्ट भी सौंपी।

भाजपा ने क्या आरोप लगाया?
इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों को दबाने की कोशिश की। पार्टी के महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी अंदेला श्रीरामुलु और दूसरे नेताओं ने सरकारी उस्मानिया अस्पताल का दौरा किया। वहां महिला के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed