हैदराबाद में नर्स की हत्या: चेहरे पर चोट के निशान, मंत्री ने दिए जांच के आदेश; पुलिस ने क्या कहा?

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हैदराबाद में 21 साल की एक नर्स की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। वह अनुसूचित जनजाति समुदाय से थी। नर्स के चेहरे पर चोट के निशान थे और खून निकल रहा था। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।