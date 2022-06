Women Empowerment: पीएम मोदी ने नगालैंड के महिला प्रतिनिधिमंडल से की वार्ता, कहा-नारी सशक्तिकरण का नया प्रतिमान बनाया जा रहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नगालैंड से आई महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात और बातचीत की। वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें बताया।

