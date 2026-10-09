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सूत्रों का दावा: राष्ट्रपति ने इंडिया ब्लॉक के 'वोट चोरी' के आरोपों का खंडन किया, राहुल गांधी का बयान गलत

Fri, 09 Oct 2026 11:53 PM IST
ज्योति भास्कर पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 09 Oct 2026 11:53 PM IST
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Prez Droupadi Murmu INDIA Bloc meeting Rahul Gandhi Vote Chori allegation CEC Gyanesh Kr Row hindi updates
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (फाइल) - फोटो : एएनआई
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन के 'वोट चोरी' के आरोप पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया को बड़ा दावा किया था। अब राहुल के दावे का सरकार को ओर से खंडन किया गया है। सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह दावा गलत है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी गठबंधन के 'चुनाव में धांधली' (वोट चोरी) के आरोप का खंडन नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति को इस मामले में विवाद में घसीटा जा रहा है।
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