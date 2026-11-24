तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम पर्व को लेकर धार्मिक उत्साह के साथ विवाद भी गहराता जा रहा है। एक तरफ तिरुवन्नामलाई में लाखों श्रद्धालु 14 किलोमीटर की पवित्र गिरिवलम यात्रा कर रहे हैं, वहीं मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कानूनी मामला चर्चा में है। इस बीच दोनों जगहों पर त्योहार की तैयारियां तेज हो गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

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मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम के मौके पर पारंपरिक दीप जलाने की तैयारियां चल रही हैं। पहाड़ी पर स्थित दीपथून यानी पत्थर के दीप स्तंभ पर दीपक जलाने को लेकर प्रशासन सतर्क है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों से जुड़ी तस्वीरों में भी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं।कार्तिगई दीपम के अवसर पर तिरुवन्नामलाई में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहां भक्त अरुणाचल पहाड़ी की करीब 14 किलोमीटर लंबी गिरिवलम यात्रा कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पहाड़ी की परिक्रमा करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस पर्व का सबसे खास पल शाम 6 बजे आएगा, जब 2,668 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर महादीपम जलाया जाएगा। इस नजारे को देखने के लिए दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।तिरुपरनकुंद्रम विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2026 को पहाड़ी पर स्थित दीपथून पर दीपक जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि, यह इजाजत केवल एक बार के लिए अंतरिम व्यवस्था के तौर पर दी गई थी। कोर्ट ने साफ किया था कि इस आदेश से भविष्य के लिए कोई स्थायी अधिकार नहीं बनेगा और इसे आने वाले वर्षों के लिए मिसाल भी नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने इस दौरान मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की कुछ टिप्पणियों पर भी रोक लगाई थी।राज्य सरकार का कहना है कि कार्तिगई दीपम का दीपक हमेशा से उचिपिल्लैयार मंदिर के पास बने दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। दीपथून नाम के विवादित पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की कोई पुरानी परंपरा नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि यह स्तंभ हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह से महज 50 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में वहां दीप जलाने से तनाव बढ़ने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। इससे दोनों समुदायों के बीच आपसी सौहार्द प्रभावित हो सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने की अनुमति देते हुए कुछ शर्तें भी रखी थीं। कोर्ट के मुताबिक, आम लोगों को दीपथून तक जाने की इजाजत नहीं होगी। वहां न कोई जुलूस निकलेगा और न ही प्रदर्शन किया जा सकेगा। केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी ही वहां पहुंच सकेंगे। व्यवस्था की निगरानी के लिए मदुरै के जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती का भी प्रावधान रखा गया है।ये भी पढ़ें:तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। अब इस विवाद पर जनवरी 2027 में विस्तार से सुनवाई होने की संभावना है। फिलहाल प्रशासन के सामने त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती है।