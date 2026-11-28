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काशी दुनिया के सबसे पुराने जीवंत शहरों में से एक है। ये आध्यात्मिक जिज्ञासा, ज्ञान, संगीत, साहित्य और कला का केंद्र रही है। इसके घाट, मंदिर, परंपराएं ज्ञान की एक असाधारण निरंतरता को दर्शाते हैं।

तमिलनाडु भी ज्ञान, साहित्य और संस्कृति की समृद्ध परंपराओं के लिए प्रतिष्ठित है, इन दो क्षेत्रों का मिलना महज भारतीय सभ्यता की साझा नींव का उत्सव है।

प्राचीन विष्णु पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक पहचान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। “उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्, वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः”, जिसका अर्थ है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित भूमि को भारत के नाम से जाना जाता है, जहां भरत की संतानें निवास करती हैं। यह पीढ़ियों से जारी साझा परंपराओं व ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से भारत की प्राचीन चेतना को दर्शाता है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित 'काशी तमिल संगमम' भारतीय संस्कृति और सदियों पुरानी सभ्यतागत परंपराओं का उत्सव मनाने की एक पहल है। यह पहल काशी और तमिलनाडु के बीच गहरे संबंधों को केंद्र में लाती है।काशी और तमिलनाडु के बीच का ऐतिहासिक संबंध संतों और विद्वानों की यात्राओं में परिलक्षित होता है। सत्रहवीं शताब्दी के तमिल संत कुमारगुरुपरर ने काशी के केदार घाट पर कुमारस्वामी मठ की स्थापना की और 'काशी कलंबगम' की रचना की, जबकि उनके शिष्यों ने कावेरी के तट पर तंजावुर में काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना करके इस आध्यात्मिक संबंध को वापस तमिलनाडु पहुंचाया। तमिल विवाहों में काशी यात्रा की परंपरा और विश्वनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर से जोड़ने वाली तीर्थयात्रा दोनों क्षेत्रों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक स्पष्ट करती है। काशी तमिल संगमम सभ्यतागत एकता की पुनः पुष्टि करने और इसके मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक सार्थक मंच प्रदान करता है।काशी तमिल संगमम के पांचवें संस्करण का आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक होगा। इस वर्ष थीम है तिरुक्कुरल पयिल्वोम यानी-तिरुक्कुरल का अभ्यास करें। महान तमिल कवि व दार्शनिक तिरुवल्लुवर रचित तिरुक्कुरल में 1,330 कुरल (दोहे) हैं। यह संस्करण 1,000 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1,000 छात्रों को एक साथ लाएगा। ज्ञान को सुलभ बनाने में भाषा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई ने संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में तिरुक्कुरल को उपलब्ध कराया है। इस तरह के आदान-प्रदान ऐसी पीढ़ी को पोषित कर सकते हैं जो बौद्धिक महत्वाकांक्षा को सांस्कृतिक जागरूकता और भारत की सभ्यतागत विरासत की गहरी समझ के साथ जोड़ती है। इससे छात्रों को अपनी भाषाओं में इस कृति को पढ़ने और भारत की कई साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने वाले साझा मूल्यों को जानने में मदद मिलेगी।अंततः, काशी तमिल संगमम की सफलता केवल भागीदारी के पैमाने या इसके सांस्कृतिक आदान-प्रदान की समृद्धि से नहीं, बल्कि उन विचारों, मूल्यों और संबंधों से मापी जाएगी, जो इस आयोजन के बाद भी कायम रहते हैं। जब छात्र तिरुक्कुरल की शिक्षाओं को अपने संस्थानों और रोजमर्रा के जीवन में ले जाएंगे, तभी यह पहल अपने स्थायी उद्देश्य को प्राप्त करेगी। अतीत के ज्ञान को भविष्य की आकांक्षाओं के साथ संवाद में लाकर, काशी तमिल संगमम एक ऐसे विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है जो अपने दृष्टिकोण में आधुनिक है, अपनी विरासत में आश्वस्त है और अपनी विविधता में एकजुट है।