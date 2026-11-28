{"_id":"6b09f22895de4f5516060ffe","slug":"akhilesh-attacks-bjp-over-the-delimitation-bill-receives-this-blunt-response-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"परिसीमन बिल पर अखिलेश ने भाजपा पर बोला हमला, मिला ये दो टूक जवाब!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार द्वारा संसद के आगामी विशेष सत्र में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा लाने की तैयारियों पर तीखा हमला बोला है। शुक्रवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि परिसीमन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार संसद के विशेष सत्र के जरिए ऐसा राजनीतिक बदलाव करना चाहती है, जिसका असर देश की संसदीय व्यवस्था और राज्यों के प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है।



अखिलेश यादव ने उन राजनीतिक अटकलों को भी खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी संसद के विशेष सत्र से अनुपस्थित रहकर अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार की मदद कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से पीछे हटने वाली नहीं है। सपा प्रमुख ने बिना स्पष्ट एजेंडा बताए संसद का विशेष सत्र बुलाने को लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया। उनका कहना था कि संसद जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में किसी भी बड़े संवैधानिक बदलाव पर चर्चा से पहले सरकार को उसका उद्देश्य और पूरा एजेंडा स्पष्ट करना चाहिए, ताकि सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने का उचित अवसर मिल सके।



अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने और महिला आरक्षण की समर्थक है, लेकिन सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोकसभा और विधानसभा सीटों का गणित बदलना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं। अब इस मुद्दे पर सभी की नजर संसद के आगामी विशेष सत्र और विभिन्न राजनीतिक दलों के रुख पर टिकी हुई है।



परिसीमन बिल को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखकर परिसीमन बिल ला रही है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से भी जवाब सामने आया है। संसद के विशेष सत्र से पहले इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है।



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