{"_id":"6b09f3d875b6affc200490e8","slug":"up-government-ministers-lashed-out-at-akhilesh-yadav-over-the-sp-s-manifesto-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सपा के घोषणा पत्र पर यूपी सरकार के मंत्रियों ने अखिलेश यादव को जमकर सुनाया!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव में अभी समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किए जा रहे वादों और चुनावी घोषणा पत्र की चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव के चुनावी वादों पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के पुराने शासनकाल को याद दिलाया और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पार्टी को घेरा। मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार कई बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी है।



ऐसे में पार्टी को जनता के सामने अपने पुराने कार्यकाल का हिसाब भी रखना चाहिए। उन्होंने बेटियों को आर्थिक सहायता देने से जुड़े वादों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग आज बेटियों को पैसा देने की बात कर रहे हैं, उनके शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे थे। मंत्री ने अपने बयान में सपा के एक पुराने विवादित कथन का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय यह कहा जाता था कि लड़कों से कभी-कभी गलती हो जाती है। कीर्तिवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान प्रदेश में कई दंगे हुए और महिलाओं तथा बेटियों की सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सपा सरकारों के कार्यकाल में माफिया खुलेआम घूमते थे और कानून-व्यवस्था प्रभावित रहती थी। मंत्री ने कहा कि आज अखिलेश यादव चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से महिलाओं और बेटियों के कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके पुराने शासनकाल को भी याद रखती है।



उनके मुताबिक, चुनाव में केवल नए वादे करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों को अपने पिछले कार्यकाल के कामकाज और उपलब्धियों का जवाब भी देना चाहिए। दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी की ओर से 2027 के चुनाव को लेकर रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और जनकल्याण जैसे मुद्दों को प्रमुखता दिए जाने की चर्चा है। ऐसे में भाजपा नेताओं की ओर से सपा के पुराने शासनकाल को लेकर उठाए जा रहे सवालों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू कर दी है। आने वाले समय में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दे चुनावी चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं।







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