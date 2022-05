{"_id":"627471a5a66c220e803fa185","slug":"power-crisis-may-increase-in-haryana-uttar-pradesh-and-west-bengal","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिजली संकट: हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बंगाल ने आयात को लेकर नहीं उठाए कोई कदम, कोयला गाड़ियां निकालने के लिए 1081 ट्रेनें रद्द","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 06 May 2022 06:23 AM IST