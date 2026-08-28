भारतीयों के लिए देवदूत बनी नेपाल सेना: बचाए गए लोगों से एयरपोर्ट पर मिले जयशंकर, मदद के लिए भारत क्या कर रहा?
नेपाल में आई बाढ़ के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 21 भारतीयों से मुलाकात कर उनका हाल जाना, जिन्हें नेपाल सेना ने बाढ़ के बीच बचाया था। करीब 85 भारतीयों को अलग-अलग जगहों से बचाया जा चुका है, लेकिन 315 से ज्यादा भारतीयों से अब भी संपर्क नहीं हो पाया है। आखिर बाकी लोगों तक मदद कब पहुंचेगी और नेपाल को भारत किस तरह सहारा दे रहा है? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते है...
विस्तार
नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 21 भारतीयों को नेपाल सेना ने बाढ़ के बाद बेहद मुश्किल जगह से सुरक्षित निकाला और काठमांडू पहुंचाया। इसके बाद भारतीय दूतावास ने उनकी भारत वापसी की व्यवस्था की। जयशंकर ने इन लोगों से मुलाकात कर उनकी आपबीती भी जानी और उनके सुरक्षित लौटने पर राहत जताई।
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