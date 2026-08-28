भारतीयों के लिए देवदूत बनी नेपाल सेना: बचाए गए लोगों से एयरपोर्ट पर मिले जयशंकर, मदद के लिए भारत क्या कर रहा?

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 21 भारतीयों को नेपाल सेना ने बाढ़ के बाद बेहद मुश्किल जगह से सुरक्षित निकाला और काठमांडू पहुंचाया। इसके बाद भारतीय दूतावास ने उनकी भारत वापसी की व्यवस्था की। जयशंकर ने इन लोगों से मुलाकात कर उनकी आपबीती भी जानी और उनके सुरक्षित लौटने पर राहत जताई।

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