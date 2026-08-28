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Hindi News ›   India News ›   S Jaishankar Meets 21 Indians Rescued from Nepal Floods, Enquires About Their Well-Being

भारतीयों के लिए देवदूत बनी नेपाल सेना: बचाए गए लोगों से एयरपोर्ट पर मिले जयशंकर, मदद के लिए भारत क्या कर रहा?

Fri, 28 Aug 2026 05:18 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Fri, 28 Aug 2026 05:18 PM IST
सार

नेपाल में आई बाढ़ के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 21 भारतीयों से मुलाकात कर उनका हाल जाना, जिन्हें नेपाल सेना ने बाढ़ के बीच बचाया था। करीब 85 भारतीयों को अलग-अलग जगहों से बचाया जा चुका है, लेकिन 315 से ज्यादा भारतीयों से अब भी संपर्क नहीं हो पाया है। आखिर बाकी लोगों तक मदद कब पहुंचेगी और नेपाल को भारत किस तरह सहारा दे रहा है? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते है...
 

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S Jaishankar Meets 21 Indians Rescued from Nepal Floods, Enquires About Their Well-Being
नेपाल में फंसे लोगों के लिए क्या कर रहा भारत? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 21 भारतीयों को नेपाल सेना ने बाढ़ के बाद बेहद मुश्किल जगह से सुरक्षित निकाला और काठमांडू पहुंचाया। इसके बाद भारतीय दूतावास ने उनकी भारत वापसी की व्यवस्था की। जयशंकर ने इन लोगों से मुलाकात कर उनकी आपबीती भी जानी और उनके सुरक्षित लौटने पर राहत जताई।

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