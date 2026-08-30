राजनीति: राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का फैक्ट चेक, प्रदीप भंडारी बोले- एलओपी यानी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा

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कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ चाय के दुकान पर दो तरह के कप (प्लास्टिक और कांच के गिलास) के इस्तेमाल पर दावा किया गया था कि प्लास्टिक का कप दलितों के लिए और कांच का कप दूसरों के लिए हैं। राहुल गांधी के इस दावे पर भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने फैक्ट चेक किया और एक चाय की टपरी (छोटी दुकान) पर पहुंच कर चाय पी और चाय वाले से दोनों गिलास को लेकर सवाल भी किए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स और इंस्टाग्राम पर साझा किया है।