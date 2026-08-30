राजनीति: राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का फैक्ट चेक, प्रदीप भंडारी बोले- एलओपी यानी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा
भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के चाय की दुकानों पर दलितों के लिए प्लास्टिक और अन्य लोगों के लिए कांच के गिलास इस्तेमाल किए जाने के दावे का फैक्ट चेक किया। उन्होंने एक चाय की दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से अलग-अलग कपों के इस्तेमाल, कीमत और जाति के आधार पर कप अलग रखने को लेकर सवाल किए। पढ़ें पूरी खबर...
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राहुल के आरोपों पर प्रदीप भंडारी का फैक्ट चेक
इस वीडियो में प्रदीप भंडारी पहले राहुल गांधी के दावे को चलाते हैं फिर वे एक चाय की दुकान पर इस्तेमाल होने वाले कप के बारे में चाय वाले से अलग-अलग तरह के कप के बारे में सवाल पूछते हैं। इस दौरान दुकान पर बड़ी संख्या में डिस्पोजेबल कप रखे दिखते हैं। फिर प्रदीप भंडारी चाय के कप की कीमत और इस्तेमाल के बारे में भी सवाल करते हैं और दुकानदार से यह भी पूछते हैं कि क्या अलग-अलग लोगों के लिए अलग तरह के कप रखे जाते हैं, जिसे चाय विक्रेता इनकार करता है।
I go to Monu Gautam's Chai Shop in Delhi.— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) August 30, 2026
Monu comes from SC community!
Monu Gautam expose Divider in Chief Rahul Gandhi's Propaganda!
Watch: pic.twitter.com/HTo9cAiwjq
'रीयूजेबल कप' और पेपर-प्लास्टिक कप की बात
प्रदीप भंडारी इस दौरान चाय वाले से सवाल करते हैं कि कपों का अंतर जाति के आधार पर है या उनके इस्तेमाल और कीमत के आधार पर, जिस पर चाय वाले ने कहा ये सभी के लिए एक समान है। प्रदीप भंडारी की तरफ से साझा किए गए वीडियो पर अंग्रेजी में 'एलओपी = लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा' लिखा गया है और राहुल गांधी के दावे की उन्होंने जमकर आलोचना की।
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राहुल गांधी देश को बांटना बंद कीजिए- प्रदीप भंडारी
इस वीडियो के आखिरी में वे राहुल गांधी से कहते हैं कि आप देश को बांटना बंद कीजिए। आपने कभी चाय की टपरी पर चाय नहीं पी है, इसी लिए आपको यहां मिलने वाले कपों के अंतर के बारे में नहीं पता है और आप सभी को भ्रमित कर रहे हैं। इस दौरान वे चाय की दुकान से चाय लेते हैं और उसका आनंद लेते हुए यूपीआई के जरिए उसकी कीमत भी अदा करते हैं।