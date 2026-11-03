इंडिया गठबंधन की रैली पर सियासत: शुभेंदु ने उठाए सवाल, कहा- घुसपैठियों को भारत में रखना चाहते हैं राहुल-ममता
पीटीआई, कोलकाता Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 03 Nov 2026 02:36 PM IST
सार
पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को बचाने के लिए साथ आने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में ममता की भागीदारी पर भी सवाल उठाए।
विज्ञापन
विस्तार
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दिल्ली में 'इंडिया' गठबंधन की रैली पर निशाना साधा। यह रैली दो दिन पहले कथित चुनावी गड़बड़ियों को लेकर आयोजित की गई थी। अधिकारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए हाथ मिला लिया है।
शुभेंदु ने क्या कहा?
सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए, अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (ईसी) देश से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'इंडिया' गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी की भी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में उन्हें किसी ने एक भी दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था।'
ममता पर क्या आरोप लगाया?
अधिकारी ने कहा, 'चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम अपने हाथ में लिया है, जबकि ममता बनर्जी और राहुल गांधी उन्हें भारत में बनाए रखने के लिए मिलकर लड़ रहे हैं।' मंगलवार को, बंगाल के मुख्यमंत्री का उत्तरी बंगाल में पार्टी के एक कार्यक्रम और राज्य सरकार के एक आयोजन में शामिल होने का कार्यक्रम है।
विज्ञापन
विज्ञापन
शुभेंदु ने क्या कहा?
सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए, अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (ईसी) देश से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'इंडिया' गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी की भी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में उन्हें किसी ने एक भी दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था।'
विज्ञापन
ममता पर क्या आरोप लगाया?
अधिकारी ने कहा, 'चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम अपने हाथ में लिया है, जबकि ममता बनर्जी और राहुल गांधी उन्हें भारत में बनाए रखने के लिए मिलकर लड़ रहे हैं।' मंगलवार को, बंगाल के मुख्यमंत्री का उत्तरी बंगाल में पार्टी के एक कार्यक्रम और राज्य सरकार के एक आयोजन में शामिल होने का कार्यक्रम है।
विज्ञापन