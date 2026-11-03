इंडिया गठबंधन की रैली पर सियासत: शुभेंदु ने उठाए सवाल, कहा- घुसपैठियों को भारत में रखना चाहते हैं राहुल-ममता

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सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए, अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (ईसी) देश से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'इंडिया' गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी की भी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में उन्हें किसी ने एक भी दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था।'अधिकारी ने कहा, 'चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम अपने हाथ में लिया है, जबकि ममता बनर्जी और राहुल गांधी उन्हें भारत में बनाए रखने के लिए मिलकर लड़ रहे हैं।' मंगलवार को, बंगाल के मुख्यमंत्री का उत्तरी बंगाल में पार्टी के एक कार्यक्रम और राज्य सरकार के एक आयोजन में शामिल होने का कार्यक्रम है।