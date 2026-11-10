'संजय को विलेन और राजीव को हीरो बनाने की कोशिश': सोनिया गांधी की किताब पर निशिकांत दुबे का हमला, और क्या कहा?

झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी की किताब को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, 'यह किस तरह का री-लॉन्च है? सोनिया गांधी ने एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने संजय गांधी को विलेन और राजीव गांधी को हीरो के रूप में पेश किया है। इन दावों का जवाब देने के लिए न तो संजय गांधी, न इंदिरा गांधी और न ही राजीव गांधी जीवित हैं। आखिर यह कौन तय करेगा कि उन्होंने जो कहा है, वह सही है या गलत?

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