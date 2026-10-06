फॉर्म-6 पर गरमाई सियासत: सीईसी के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, पूछा- जनता को बताएं आखिर बदलाव किसने किए?

इंडिया ब्लॉक के चुनाव आयोग तक मार्च से पहले मंगलवार को आरजेडी सांसद मनोज झा और सीपीआई सांसद पी. संदोश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला। दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की उस हालिया टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने साफ किया कि उसने फॉर्म-6 में किए गए बदलावों को मंजूरी नहीं दी थी। विपक्ष ने इसे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल बताते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में निष्पक्ष चुनाव को लेकर भरोसा नहीं बचा है।

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