आयोजन : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेसाक वैश्विक बुद्ध पूर्णिमा समारोह में करेंगे संबोधित

{"_id":"60ad0abe8ebc3e34f67eb6eb","slug":"pm-narendra-modi-will-deliver-the-keynote-address-on-the-occasion-of-virtual-vesak-global-celebrations-on-buddha-purnima","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u092f\u094b\u091c\u0928 : \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0928\u0930\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0935\u0947\u0938\u093e\u0915 \u0935\u0948\u0936\u094d\u0935\u093f\u0915 \u092c\u0941\u0926\u094d\u0927 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0923\u093f\u092e\u093e \u0938\u092e\u093e\u0930\u094b\u0939 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0938\u0902\u092c\u094b\u0927\u093f\u0924","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: योगेश साहू Updated Tue, 25 May 2021 08:03 PM IST

सार बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को लोगों को शुभकामनाएं दीं और देश के कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक बाहर निकलने की प्रार्थना की।

विस्तार

विज्ञापन



इसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख शामिल होंगे। पीएमओ के मुताबिक इस समारोह को दुनिया के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धार्मिक नेता संबोधित करेंगे। वेसाक-बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और महा परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।



राष्ट्रपति कोविंद ने दीं शुभकामनाएं

इधर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और देश के कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक बाहर निकलने की प्रार्थना की।



उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के रूप में हमारे सामने अभूतपूर्व संकट है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी एकजुटता और सामूहिक प्रयास के माध्यम से हम इस महामारी से सफलतापूर्वक बाहर निकलें और लोगों के कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें।



बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कोविंद ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा ने हमें दुख और तकलीफों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने हमें हिंसा और अन्याय से दूर रहना सिखाया और यही मंत्र सदियों से हमें आदर्श मानव बनने के लिए प्रेरित कर रहा है।



कोविंद ने कहा कि अहिंसा, शांति, दया और मानवता की सेवा का विचार भगवान बुद्ध के जीवन में कूट-कूट कर भरा है और उनके उपदेशों ने पूरी दुनिया में मानव सभ्यता के विकास को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी साथी नागरिकों और दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वेसाक वैश्विक समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में दी गई। यह आयोजन भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) के सहयोग से करता है।इसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख शामिल होंगे। पीएमओ के मुताबिक इस समारोह को दुनिया के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धार्मिक नेता संबोधित करेंगे। वेसाक-बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और महा परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।इधर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और देश के कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक बाहर निकलने की प्रार्थना की।उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के रूप में हमारे सामने अभूतपूर्व संकट है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी एकजुटता और सामूहिक प्रयास के माध्यम से हम इस महामारी से सफलतापूर्वक बाहर निकलें और लोगों के कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें।बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कोविंद ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा ने हमें दुख और तकलीफों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने हमें हिंसा और अन्याय से दूर रहना सिखाया और यही मंत्र सदियों से हमें आदर्श मानव बनने के लिए प्रेरित कर रहा है।कोविंद ने कहा कि अहिंसा, शांति, दया और मानवता की सेवा का विचार भगवान बुद्ध के जीवन में कूट-कूट कर भरा है और उनके उपदेशों ने पूरी दुनिया में मानव सभ्यता के विकास को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी साथी नागरिकों और दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को शुभकामनाएं देता हूं।

PM Narendra Modi will deliver the keynote address on the occasion of virtual Vesak Global celebrations on Buddha Purnima 2021