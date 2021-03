केरल में बोले पीएम मोदी: एलडीएफ और यूडीएफ के 'फिक्स मैच' को खारिज करेगी जनता

विज्ञापन

For many years, the worst kept secret of Kerala politics was the friendly agreement of UDF and LDF. Now, the first time voter of Kerala is asking — what is this match fixing? People are seeing how UDF & LDF misled them: PM Narendra Modi in Palakkad.#KeralaAssemblyElections pic.twitter.com/SKMekRAEyk — ANI (@ANI) March 30, 2021

By FAST, what I mean is:



F for Fisheries and Fertilizers.



A for Agriculture and Ayurveda.



S for Skill development and Social justice.



T for Tourism and Technology: PM @narendramodi #KeralaWithModi https://t.co/Mn5FdQmVKL — BJP LIVE (@BJPLive) March 30, 2021

Kerala | I've drawn up a master plan for this constituency which includes 24-hr water supply, efficient solid waste management scheme. I also want to have green cover for the area by planting 25 lakh trees in next 5 years: E Sreedharan, BJP's candidate from Palakkad pic.twitter.com/AQzBKoYQEt — ANI (@ANI) March 30, 2021

देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार का दौर चरम पर है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार द्वारा केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस अभियान के दौरान उन्होंने केरल के पलक्कड़ में पहली रैली को संबोधित किया। यहां, भाजपा के उम्मीदवार मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने पीएम मोदी का स्वागत किया।यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि कई सालों से केरल की राजनीति का सबसे बुरा रहस्य यूडीएफ और एलडीएफ का समझौता रहा है। अब केरल के मतदाता पहली बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह मैच फिक्सिंग है? लोग देख रहे हैं कि किस तरह यूडीएफ और एलडीएफ ने जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि इस बार केरल की जनता एलडीएफ और यूडीएफ की 'मैच फिक्सिंग' को खारिज करने जा रहे हैं।मोदी ने कहा, आज मैं आपसे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं यहां एक ऐसे नजरिए के साथ आया हूं जो केरल की वर्तमान स्थिति से बहुत अलग है। उन्होंने कहा, जुडास ने थोड़ी सी चांदी के लिए ईसा मसीह को धोखा दिया था। उसी तरह, एलडीएफ ने कुछ सोना पाने के लिए केरल के साथ धोखा किया है।उन्होंने कहा, बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक हैं, वे दिल्ली में यूपीए-1 के दौरान भागीदार थे। लेफ्ट कांग्रेस को यूपीए-2 तक मुद्दों पर आधारित समर्थन देती रही। लेकिन यहां केरल में चुनावों के दौरान वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल के लिए भाजपा की योजना आगे बढ़ने की है। इसी लिए राज्य का पेशेवर समुदाय पूरी तरह से भाजपा का समर्थन कर रहा है। पूरे देश में यह देखा जा सकता है।प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल में अब तेज (FAST) विकास का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि इसमें एफ मत्स्य पालन और उर्वरकों के लिए है। ए किसानी और आयुर्वेद के लिए है। एस कौशल विकास और सामाजिक न्याय के लिए है और टी पर्यटन व तकनीकी के लिए है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार कृषि और किसानों के हित के लिए कई कदम उठा रही है। कई वर्षों से सरकानों ने एमएसपी (न्यूनतम समर्थन नूल्य) में वृद्धि का दावा तो किया लेकिन इसे पूरा नहीं किया।उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार थी जिसने किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाई। पीएम मोदी ने कहा, केरल में कई प्रतिभावान युवा हैं। हमारी सरकार के कौशल विकास के प्रयास युवाओं को मजबूत बनाने के लक्ष्य के साथ चलाए जा रहे हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद कई आईटीआई का निर्माण किया गया है और कई और आटीआई संस्थानों का निर्माण किया जाना है।मोदी ने कहा, मेट्रोमैन श्रीधरन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत तो आधुनिक बनाने में और संपर्क बेहतक करने में शानदार काम किया है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें समाज का हर व्यक्ति पसंद करता है, उन्होंने केरल के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। केरल के सच्चे बेटे के तौर पर वह सत्ता से ऊपर उठकर केरल के हित के लिए सोच रहे हैं।प्रधानमंत्री ने कहा, मैं एलडीएफ और यूडीएफ को बताना चाहता हूं कि आपकी लाठियों से हम डरने वाले नहीं हैं। आप हमारी संस्कृति का आपमान करेंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। हमारे राज्य प्रमुख सुरेंद्रन को गिरफ्तार किया गया और केरल सरकार ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। उनका अपराध क्या था? क्या ये उनका अपराध था कि उन्होंने केरल की परंपराओं के बारे में बात की?उन्होंने कहा कि केरल और पर्यटन, दोनों बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्यवश एलडीएफ और यूडीएफ ने यहां पर्यटन के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। हम यहां तकनीकी को विकास का आधार बनाना चाहते हैं। जब हम संपर्क और सड़कें बनाने पर काम करेंगे तो पर्यटन में अपने आप ही तेजी आएगी। पिछले सात साल में भारत ने पर्यटन के क्षेत्र में अपनी स्थिति काफी बेहतर की है।इससे पहले ई श्रीधरन ने कहा, मैंने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें 24 घंटे पानी आपूप्ति, ठोस और प्रभावी कूड़ा प्रबंधन शामिल है। मैं अगले पांच साल में 25 लाख पौधरोपण कर इलाके को एक हरित कवर देना चाहता हूं। बता दें कि श्रीधरन पलक्कड़ से भाजपा के उम्मीदवार हैं।बता दें कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में छह अप्रैल को मतदान होना है। केरल में 140 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। हीं, पुडुचेरी में 30 सीटों पर मतदान होगा। सभी राज्यों में मतगणना दो मई को होगी और इसी दिन परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा।