हाउडी मोदी से पहले ह्यूस्टन में भारी बारिश ने मचाई तबाही, आज रवाना होंगे पीएम

ह्यूस्टन में 22 सितंबर को होने वाले 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 50 हजार भारतीय हिस्सा लेंगे। इसके लिए दो हफ्ते पहले ही रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए थे।



टेक्सास फोरम इंडिया के नेतृत्व में अमेरिका के 33 राज्यों के 600 से ज्यादा भारतीय समुदाय के संगठन मिलकर 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इसमें अमेरिका के 48 राज्यों से भारतीय समुदाय ह्यूस्टन पहुंचेगा।



कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शरीक होंगे। यह पहली बार है कि अमेरिका में पीएम मोदी की सभा के लिए किसी आउटडोर लोकेशन को चुना गया है।



इससे पहले पीएम मोदी साल 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वॉयर गार्डन और 2016 में सेन जोंस सिलिकॉन वैली में भारतीय समुदाय को संबोधित कर चुके हैं। इन दोनों कार्यक्रमों में लगभग 18-18 हजार लोग शामिल हुए थे। लेकिन, ह्यूस्टन का हाउडी मोदी कार्यक्रम इससे लगभग तीन गुना ज्यादा बड़ा है।

लगभग एक सप्ताह की अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के खिलाफ भी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी एक कार्यक्रम की मेजबानी भी करेंगे।



पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देश व्यापार से संबंधित मुद्दों पर भी बात करेंगे। अमेरिका अपनी जीएसपी सूची से भारत को निकाल चुका है। इसे लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में वार्ता हो सकती है। वहीं कई अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप को चिट्ठी लिखकर भारत को फिर से जीएसपी सूची में शामिल करने का आग्रह किया है।

अमेरिका में ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 50 हजार से अधिक भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही ह्यूस्टन में एक उष्णकटिबंधीय तूफान ने भारी तबाही मचाई है।



इसके कारण टेक्सास के कई हिस्सों में गवर्नर को आपातकाल घोषित करना पड़ा है। ‘ट्रॉपिकल डिप्रेशन इमेल्डा’ गुरुवार को टेक्सास पहुंचा जिसके कारण यहां भारी बारिश हुई, बिजली आपूर्ति ठप हो गई और टेक्सास में लोगों को घरों के भीतर रहने की हिदायत दी गई।



टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने दक्षिण पूर्वी टेक्सास की 13 काउंटी में आपातकाल की घोषणा कर दी है। एबॉट ने कहा कि यह बहुत तेजी से हुआ। यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है। हमें केवल तूफान को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें हर प्रकार की मौसम प्रणाली को लेकर चिंतित होना चाहिए जो कभी भी बड़े तूफान में बदल सकती है और भारी बारिश कर सकती है।



राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बताया कि जिन इलाकों में सर्वाधिक बारिश हुई है, वहां अब इसमें कमी आ रही है लेकिन फोर्ट बेंड, हैरिस और गालवेस्टन काउंटी के कुछ इलाकों में हर घंटे दो से तीन इंच की अतिरिक्त बारिश हो रही है।



इसके बावजूद ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम के आयोजकों का हौसला अब भी बुलंद है और उन्हें भरोसा है कि एनआरजी स्टेडियम में आयोजित होने वाले ‘हाउडी मोदी’ में आने वाले सभी लोगों के लिए यह कार्यक्रम ऐसा अनुभव होगा जिसे वे जीवन भर अपनी यादों में संजोकर रखेंगे।

इस बार 22 सितंबर को ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम में वह संबोधन करेंगे। इसे लेकर अमेरिका में पीएम मोदी के लिए हाउडी मोदी (Howdy Modi) का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल हाउडी शब्द शॉर्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूरा मतलब होता है - हाउ डू यू डू (How do you do), यानी आप कैसे हैं? दक्षिण-पश्चिम अमेरिका में अभिवादन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए यहां हाउडी मोदी (Howdy Modi) का प्रयोग हो रहा है। यानी हाउ डू यू डू मोदी?



यह कार्यक्रम क्यों खास

इस कार्यक्रम के जरिए भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होने की बात कही जा रही है। यहां दोनों देशों के संबंधों, संस्कृति और व्यापार पर बात होगी। आयोजकों ने कहा कि यह एक परिवार के जश्न की तरह होगा। हम यह कहना चाहते हैं कि यहां हमारे समुदाय को देखो। हम सफल हैं। हम मजबूत हैं। हमने ह्यूस्टन के लिए अच्छा काम किया है।



अमेरिका में पीएम मोदी को मिलेगा सम्मान

24 सितंबर को पीएम मोदी की तरफ से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी दिन अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेस्ट फाउंडेशन की ओर से पीएम मोदी को ग्लोबल पीसमेकर (Global Peacemaker) सम्मान से भी नवाजा जाएगा। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल पीसमेकर का सम्मान स्वच्छता के क्षेत्र में उनके द्वारा उठाए गए कदमों के लिए दिया जा रहा है।