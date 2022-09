प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उज्बेकिस्तान की एक दिनी यात्रा पर रवाना होंगे। शुक्रवार को वे समरकंद शहर में आयोजित शंघाई शिखर सम्मेलन (SCO Summit) में शिरकत करेंगे।

At the invitation of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, PM Modi will be leaving later this evening for a 24-hour visit to Samarkand to participate in the 22nd Meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization (SCO): Foreign Secy Vinay Kwatra pic.twitter.com/WkaUMz4iHu