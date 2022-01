{"_id":"61dbf0ebbaee0150c177f813","slug":"pm-modi-to-inaugurate-11-new-medical-colleges-in-tn-new-campus-of-central-institute-of-classical-tamil","type":"story","status":"publish","title_hn":"तमिलनाडु को बड़ी सौगात: 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सीआईसीटी के नए कैंपस की होगी शुरुआत, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

तमिलनाडु को बड़ी सौगात: 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सीआईसीटी के नए कैंपस की होगी शुरुआत, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

Updated Mon, 10 Jan 2022 02:10 PM IST

सार PM Modi to inaugurate 11 new medical colleges in Tamilnadu:जिन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं उनमें विरुधुनगर, नमक्कल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, डिंडीगुल, कल्लाकुरिची, अरियालुर, रामनाथपुरम और कृष्णागिरी हैं।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज लगभग 4,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और बाकी तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं।



12 जनवरी को शाम चार बजे होगा उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को शाम चार बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। जिन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं उनमें विरुधुनगर, नमक्कल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, डिंडीगुल, कल्लाकुरिची, अरियालुर, रामनाथपुरम और कृष्णागिरी हैं।



देश में सस्ती चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना उद्द्श्य: पीएमओ

पीएमओ ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना देश के सभी हिस्सों में सस्ती चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास के अनुरूप है। केंद्र प्रायोजित योजना 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पताल से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के तहत 1,450 सीटों की कुल क्षमता वाले नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि योजना के तहत उन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाते हैं, जिनमें न तो सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज है।