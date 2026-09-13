ब्रिक्स पर दुनिया की नजर: अमेरिका से पाकिस्तान तक मीडिया ने माना-पश्चिम को चुनौती का मंच; मतभेद भी बड़ी चुनौती

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ब्रिटिश मीडिया बीबीसी ने लिखा है कि ब्रिक्स समूह वैश्विक राजनीति और कूटनीति में एक बहुत ही विरोधाभासों से भरा संगठन बन चुका है। इस घोषणापत्र में आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की गई है। पहलगाम हमले का विशेष रूप से जिक्र किया गया है, जिसे भारत के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।अमेरिकी अखबार ने वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि ब्रिक्स की मेजबानी करना भारत के लिए कठिन संतुलन जैसा है। एक तरफ भारत के अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ वह रूस- ईरान के साथ भी मंच साझा कर रहा है।ब्रिक्स एक ऐसा शक्तिशाली मंच बन चुका है जो पश्चिमी प्रभुत्व और अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती दे रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स भारत का क्षण है।ब्रिक्स समूह ईरान के लिए आर्थिक अवसरों और अमेरिकी प्रतिबंधों से निपटने का एक बड़ा मंच है। ब्रिक्स को सदस्यों की सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं को भी साझा करना चाहिए।पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा, ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो वैश्विक मंच पर पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती दे रहा है। साथ ही यह आंतरिक मतभेदों और युद्ध के गहरे संकटों से भी जूझ रहा है। ईरान पर हमलों के बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच मतभेद बढ़ गए हैं।