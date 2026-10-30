{"_id":"6ae414195b3353cbb80b3013","slug":"pm-modi-gujarat-visit-he-will-gift-projects-worth-14000-crore-to-state-here-is-full-schedule-2026-10-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पीएम मोदी का गुजरात दौरा LIVE: प्रधानमंत्री का विपक्ष पर हमला, बोले- पहले की सरकारों ने किसानों को पूछा नहीं","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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What does the next big leap in India's animal husbandry and dairy sector look like? To know that, come to Banaskantha, Gujarat! A 127-acre, Bovine Breeding and Research Centre is being launched tomorrow, 30th October. It is a great example of how science and innovation are furthering the welfare of our farmers. विज्ञापन October 29, 2026 विज्ञापन विज्ञापन



पीएम मोदी ने कहा, इससे डेयरी किसानों को प्रत्यक्ष रूप से कई बड़े व क्रांतिकारी लाभ मिलेंगे। यह केंद्र केवल आधुनिक तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 'कांकरेज' जैसी भारत की प्रसिद्ध स्वदेशी नस्लों के संरक्षण व संवर्धन में अहम भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा, इससे डेयरी किसानों को प्रत्यक्ष रूप से कई बड़े व क्रांतिकारी लाभ मिलेंगे। यह केंद्र केवल आधुनिक तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 'कांकरेज' जैसी भारत की प्रसिद्ध स्वदेशी नस्लों के संरक्षण व संवर्धन में अहम भूमिका निभाएगा। गुजरात के बनासकांठा में शुक्रवार से डेयरी क्षेत्र लंबी छलांग लगाने जा रहा है। 127 एकड़ में फैले बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। उन्होंने संस्थान की तस्वीरों के साथ अपनी शुभकामनाएं सोशल मीडिया पर साझा की हैं। उन्होंने कहा कि यह केंद्र इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विज्ञान और नवाचार का मेल हमारे किसानों के कल्याण को लगातार आगे बढ़ा रहा है।

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दो दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य को करीब 14 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही कई योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान पीएम-किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के रूप में 19 हजार करोड़ रुपये जारी करेंगे। इसके अलावा दो नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। उनके दौरे में पशुपालन, खेती, सड़क, मेट्रो और पर्यटन से जुड़ी कई अहम योजनाएं शामिल हैं।

बनासकांठा से होगी दौरे की शुरुआत

प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह सबसे पहले गुजरात के बनासकांठा पहुंचेंगे। यहां वे भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) से जुड़ी प्रयोगशाला का दौरा करेंगे। इसके साथ ही भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर भी जाएंगे। करीब 127 एकड़ में फैला यह केंद्र पशुओं की नस्ल सुधारने और दूध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर देंगे श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर एकता नगर पहुंचेंगे। यहां वे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के पहले गृहमंत्री को श्रद्धांजलि देंगे। इस साल सरदार पटेल की 151वीं जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। वे नर्मदा आरती में हिस्सा लेने के साथ एकता नगर में 400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

अहमदाबाद मेट्रो का होगा विस्तार

गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो के फेज-2ए और फेज-2बी की आधारशिला रखेंगे। फेज-2ए के तहत कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट तक छह किलोमीटर से अधिक लंबा मेट्रो मार्ग बनाया जाएगा। इस रास्ते में पांच स्टेशन होंगे। वहीं, फेज-2बी में गिफ्ट सिटी से शाहपुर तक 3.3 किलोमीटर से अधिक लंबा मेट्रो मार्ग तैयार होगा। इसमें तीन स्टेशन बनाए जाएंगे। इन दोनों परियोजनाओं से अहमदाबाद में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर होने और यात्रियों का सफर आसान होने की उम्मीद है।

अहमदाबाद-मेहसाणा हाईवे होगा चौड़ा

सड़क यातायात को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री अहमदाबाद-मेहसाणा रोड यानी स्टेट हाईवे-41 को चौड़ा करने की परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। करीब 2,600 करोड़ रुपये की लागत से इस सड़क को चार लेन से बढ़ाकर आठ लेन किया जाएगा। इससे अहमदाबाद और उत्तर गुजरात के बीच आने-जाने में कम समय लगेगा। साथ ही सड़क पर वाहनों का दबाव घटेगा और सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगा।

हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों को मिलेगी नई पहचान

महिलाओं और बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गुजरात में 4,030 नए बाल-अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा तैयार हो चुके 361 केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। करीब 800 करोड़ रुपये की इस योजना से चार लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इन केंद्रों को बच्चों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाएगा, ताकि उन्हें पढ़ाई, पोषण और शुरुआती देखभाल के लिए बेहतर माहौल मिल सके।

खेती और किसानों के लिए भी बड़ी सौगात

प्रधानमंत्री कृषि बुनियादी ढांचा कोष के तहत पूरी हो चुकी 521 परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। इन पर करीब 4,950 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इन परियोजनाओं में कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, साइलो, कोल्ड चेन, पॉलीहाउस और ग्रीनहाउस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा फसल की सफाई, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयां भी तैयार की गई हैं। इन सुविधाओं से किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने और सही समय पर बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे फसल की बर्बादी कम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने का रास्ता भी खुलेगा।



भारत पर्व में दिखेगी देश की सांस्कृतिक झलक

राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री एकता नगर में भारत पर्व 2026 का उद्घाटन करेंगे। यह महोत्सव देश की विविध संस्कृति, परंपराओं और एकता की भावना को सामने लाएगा। इसमें अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार अपनी लोककलाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। साथ ही क्षेत्रीय खानपान, हस्तशिल्प और पर्यटन स्थलों की झलक भी देखने को मिलेगी।

15 नवंबर तक चलेगा महोत्सव

भारत पर्व 15 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद देश के अलग-अलग हिस्सों की सांस्कृतिक पहचान को एक मंच पर लाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस आयोजन से एकता नगर के साथ आसपास के इलाकों में भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री इस दौरान रेन फॉरेस्ट और वामन वृक्ष वाटिका का भी दौरा करेंगे। कुल मिलाकर उनका यह दौरा गुजरात में विकास कार्यों के साथ पर्यटन, कृषि और पशुपालन को नई गति देने पर केंद्रित रहेगा।

बनास डेयरी में रोड शो कर रहे पीएम मोदी

गुजरात के दो दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनासकांठा पहुंच चुके है। यहां वह राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री व उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी के साथ बनास डेयरी परिसर में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को देखने के लिए दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ खड़ी है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं।

LIVE: PM Modi holds Grand Roadshow in Banaskantha, Gujarat #PMModi #gujarat #bjp #roadshow #live https://t.co/kwv9P5hdYu — ANI (@ANI) October 30, 2026 गुजरात के दो दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनासकांठा पहुंच चुके है। यहां वह राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री व उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी के साथ बनास डेयरी परिसर में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को देखने के लिए दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ खड़ी है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर का किया दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर (BBBRC) के कैटल फार्म का दौरा किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उनके साथ मौजूद रहे।

#WATCH | Gujarat | PM Modi visits the Bharat Bovine Breeding and Research Centre (BBBRC) cattle farm in Banaskantha. Gujarat CM Bhupendra Patel and Deputy CM Harsh Sanghavi are also present (Video source: DD) https://t.co/7HXybylsF9 — ANI (@ANI) October 30, 2026

पीएम किसान उत्सव दिवस में शामिल हुए बिहार के सीएम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 24वीं किस्त जारी होने के अवसर पर राज्यस्तरीय ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बता दें कि प्रधानमंत्री बनासकाठां से किसान सम्मान निधि जारी करेंगे।

Patna, Bihar: A state-level ‘PM Kisan Utsav Diwas’ event is organised to mark the release of the 24th instalment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan) scheme. Chief Minister Samrat Choudhary, Deputy Chief Ministers Vijay Kumar Choudhary and Bijendra Prasad Yadav, Assembly Speaker Prem Kumar and other dignitaries attend the event. — IANS (@ians_india) October 30, 2026

देहरादून में पीएम-किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी

देहरादून के हाथीबड़कला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में आयोजित 'पीएम-किसान उत्सव दिवस' कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं पर जोर दिया। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की अगली किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत देशभर के पात्र किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी।

#WATCH | Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami participates in a program organised on the occasion of 'PM-Kisan Utsav Diwas' at the Survey Auditorium in Hathibarkala, Dehradun. https://t.co/GuFFjnp2ni — ANI (@ANI) October 30, 2026

पीएम मोदी ने गुजरात में 325 करोड़ रुपये के बोवाइन ब्रीडिंग सेंटर का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा जिले के भिलड़ी में 325 करोड़ रुपये की लागत से बने भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर (BBBRC) का उद्घाटन किया। 127 एकड़ में फैले इस केंद्र की स्थापना बनास डेयरी ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के तकनीकी मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के सहयोग से की है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बनास डेयरी के अध्यक्ष एवं गुजरात विधानसभा के स्पीकर शंकर चौधरी भी मौजूद रहे। केंद्र में इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) और एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए कांकरेज, गिर, साहीवाल और थारपारकर जैसी देसी गायों तथा मेहसाणा, बन्नी, जाफराबादी और मुर्रा जैसी भैंसों की नस्लों में सुधार किया जाएगा। यहां हर साल 25 हजार उच्च गुणवत्ता वाले भ्रूण तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पशुपालकों को किफायती दरों पर बेहतर गुणवत्ता वाले सीमन, भ्रूण और प्रजनन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल से कम पशुओं के जरिए अधिक दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और पशुओं के रखरखाव पर बढ़ती लागत तथा चारे की कमी जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान बनास डेयरी की पांच अन्य प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।

VIDEO | Gujarat: PM Modi interacts with women dairy farmers at Bharat Bovine Breeding and Research Centre (BBBRC) Cattle Farm in Banaskantha. #GujaratNews #Banaskantha (Source: PM Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/4LrDrVbzUN — Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा जिले के भिलड़ी में 325 करोड़ रुपये की लागत से बने भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर (BBBRC) का उद्घाटन किया। 127 एकड़ में फैले इस केंद्र की स्थापना बनास डेयरी ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के तकनीकी मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के सहयोग से की है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बनास डेयरी के अध्यक्ष एवं गुजरात विधानसभा के स्पीकर शंकर चौधरी भी मौजूद रहे। केंद्र में इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) और एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए कांकरेज, गिर, साहीवाल और थारपारकर जैसी देसी गायों तथा मेहसाणा, बन्नी, जाफराबादी और मुर्रा जैसी भैंसों की नस्लों में सुधार किया जाएगा। यहां हर साल 25 हजार उच्च गुणवत्ता वाले भ्रूण तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पशुपालकों को किफायती दरों पर बेहतर गुणवत्ता वाले सीमन, भ्रूण और प्रजनन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल से कम पशुओं के जरिए अधिक दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और पशुओं के रखरखाव पर बढ़ती लागत तथा चारे की कमी जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान बनास डेयरी की पांच अन्य प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। महिला डेयरी किसानों से मिले प्रधानमंत्री मोदी

इस दौरान उन्होंने महिला डेयरी किसानों से मुलाकात की और उनके साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने महिला किसानों से डेयरी व्यवसाय, पशुपालन और इससे जुड़ी गतिविधियों के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। यह संवाद डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को रेखांकित करता है।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने किया पीएम का स्वागत

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ₹14,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। साथ ही, पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के रूप में ₹19,000 करोड़ की राशि जारी करेंगे, जिससे देशभर के करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा।

Banaskantha, Gujarat: Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi welcome Prime Minister Narendra Modi on his arrival to lay the foundation stone, inaugurate and dedicate development projects worth over ₹14,000 crore to the nation, and release the 24th instalment of the PM-KISAN scheme, amounting to ₹19,000 crore. (Source: PM Narendra Modi/YT) — IANS (@ians_india) October 30, 2026

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ₹14,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। साथ ही, पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के रूप में ₹19,000 करोड़ की राशि जारी करेंगे, जिससे देशभर के करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा।

'मोदी कहीं नहीं जाएंगे'

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बनासकांठा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खरगे की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए संघवी ने कांग्रेस और उसके अध्यक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा, "मैं कांग्रेस और उसके अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि मोदी कहीं नहीं जाएंगे।" संघवी के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और राजनीतिक भविष्य को लेकर कांग्रेस की आलोचना के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जनसभा में उन्होंने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी देश की राजनीति में मजबूती से बने रहेंगे।

VIDEO | Addressing a public gathering in Banaskantha, Gujarat Deputy CM Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) criticises Congress president Mallikarjun Kharge over his remarks on PM Modi, says, "I want to tell the Congress and its president that 'Modi Kahin Nahi Jaega' (Modi won't go anywhere)." #Banaskanth #GujaratNews (Source: PM Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026



गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बनासकांठा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खरगे की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए संघवी ने कांग्रेस और उसके अध्यक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा, "मैं कांग्रेस और उसके अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि मोदी कहीं नहीं जाएंगे।" संघवी के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और राजनीतिक भविष्य को लेकर कांग्रेस की आलोचना के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जनसभा में उन्होंने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी देश की राजनीति में मजबूती से बने रहेंगे।

पीएम ने गुजरात को दी हजारों करोड़ की सौगात

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे के दौरान गुजरात में करीब 14 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम-किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी किया। वहीं, शनिवार को वह एकता नगर, केवड़िया में एकता परेड में शामिल होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।

LIVE: PM Modi Inaugurates Various Developmental Projects, Banaskantha | Gujarat | Speech SOURCE: DD #pmmodi #gujarat #bjp #banaskantha #live https://t.co/ewEKMxIrYf — ANI (@ANI) October 30, 2026 प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे के दौरान गुजरात में करीब 14 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम-किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी किया। वहीं, शनिवार को वह एकता नगर, केवड़िया में एकता परेड में शामिल होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।

'सभी जिलों के किसान हमारे साथ जुड़े'

बनासकांठा में जन रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश के सभी जिलों के किसान हमारे साथ जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि आज से 25 साल पहले जब मैं जब सीएम बना था तब भी मेरी पहली बड़ी रैली बनासकांठा में हुई थी और आज 25 साल बाद भी मेरी बड़ी जनसभा यहीं हो रही है।

बनासकांठा में चारपाइयों पर बैठे लोग देख पीएम मोदी हुए हैरान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वहां की अनूठी व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को चारपाइयों पर बैठे देखकर देश के लोगों को आश्चर्य हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि बनासकांठा ने गांवों की पुरानी परंपराओं को फिर से जीवंत किया है। उन्होंने इस अनोखी पहल का जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को इसकी जानकारी दी जाती, तो वे इसे विश्व रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार कर लेते। प्रधानमंत्री ने चारपाइयों पर बैठकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने की परंपरा को भारतीय ग्रामीण संस्कृति और विरासत से जोड़ते हुए इसकी खासियत बताई।



#WATCH | Banaskantha, Gujarat | Addressing a public event, PM Modi says, "It must be a surprise for the people of the nation to see that all the people attending this event are seated on 'charpais' here. Banaskantha has revived the traditions of our villages. If the Guinness World Records were informed about this, they would have admitted this as a world record." — ANI (@ANI) October 30, 2026

पीएम-किसान की एक और किस्त किसानों के खातों में पहुंची: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसानों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि आज पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की एक और किस्त देशभर के किसानों के बैंक खातों में पहुंच गई है। पीएम मोदी ने किसानों को देश का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि हमारे किसान और अन्नदाता राष्ट्र की ताकत हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसानों को सशक्त बनाने और उनके हितों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आर्थिक मजबूती को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि किसानों का सशक्तिकरण देश की प्रगति और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है।