जन महाभियोग LIVE: सीईसी के खिलाफ विपक्ष एकजुट; खरगे पेश करेंगे प्रस्ताव, राहुल देंगे समापन भाषण; जानें सबकुछ

12:22 PM, 30-Oct-2026 मॉक पार्लियामेंट पर जगदंबिका पाल का सवाल, बोले- संसदीय लोकतंत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने इंडिया गठबंधन के सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम के तहत आयोजित मॉक पार्लियामेंट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के लोग पहली बार मॉक पार्लियामेंट जैसी चीज देख रहे हैं। जगदंबिका पाल के मुताबिक, संसदीय लोकतंत्र में मॉक पार्लियामेंट का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद में सदस्य या तो सत्ता पक्ष में होते हैं या विपक्ष में। सभी सांसदों को देश की जनता ने चुनकर संसद भेजा है। उन्होंने याद दिलाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सरकार चुनती है और सांसदों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व का अवसर देती है। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने इंडिया गठबंधन के सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम के तहत आयोजित मॉक पार्लियामेंट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के लोग पहली बार मॉक पार्लियामेंट जैसी चीज देख रहे हैं। जगदंबिका पाल के मुताबिक, संसदीय लोकतंत्र में मॉक पार्लियामेंट का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद में सदस्य या तो सत्ता पक्ष में होते हैं या विपक्ष में। सभी सांसदों को देश की जनता ने चुनकर संसद भेजा है। उन्होंने याद दिलाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सरकार चुनती है और सांसदों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व का अवसर देती है।

12:20 PM, 30-Oct-2026 ज्ञानेश कुमार पर वी. शिवदासन का आरोप, बोले- लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे सीपीआई (एम) सांसद वी. शिवदासन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार आरएसएस और भाजपा के हितों के लिए काम कर रहे हैं। शिवदासन ने कहा कि उन्हें इतने बड़े संवैधानिक पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। शिवदासन के मुताबिक, सीपीआई (एम) और वामपंथी दल ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम के खिलाफ व्यापक अभियान चला रहे हैं। सीपीआई (एम) सांसद वी. शिवदासन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार आरएसएस और भाजपा के हितों के लिए काम कर रहे हैं। शिवदासन ने कहा कि उन्हें इतने बड़े संवैधानिक पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। शिवदासन के मुताबिक, सीपीआई (एम) और वामपंथी दल ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम के खिलाफ व्यापक अभियान चला रहे हैं।

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11:48 AM, 30-Oct-2026 संजय जायसवाल का तंज, कहा - यह नाटक है भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष ने संसद के पूरे मानसून सत्र को चलने नहीं दिया। विपक्ष संसद के भीतर अपनी बात रखने के बजाय बाहर मॉक पार्लियामेंट आयोजित कर रहा है। संजय जायसवाल ने इसे नाटकीय प्रदर्शन बताते हुए कहा कि एक तरफ विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलने देता और दूसरी तरफ संसद के बाहर अपनी अलग संसद चलाता है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद बताया। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष ने संसद के पूरे मानसून सत्र को चलने नहीं दिया। विपक्ष संसद के भीतर अपनी बात रखने के बजाय बाहर मॉक पार्लियामेंट आयोजित कर रहा है। संजय जायसवाल ने इसे नाटकीय प्रदर्शन बताते हुए कहा कि एक तरफ विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलने देता और दूसरी तरफ संसद के बाहर अपनी अलग संसद चलाता है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद बताया।

10:33 AM, 30-Oct-2026 'महाभियोग को राजनीतिक ड्रामा न बनाएं' महाराष्ट्र के मुंबई में भाजपा नेता राम कदम ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित 'पीपुल्स इम्पीचमेंट' कार्यक्रम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाभियोग एक गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया है, इसे राजनीतिक ड्रामे में नहीं बदलना चाहिए। अगर विपक्ष को कोई आपत्ति है तो उसे न्यायपालिका का रुख करना चाहिए या चुनाव आयोग को सबूत सौंपने चाहिए। राम कदम ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की विपक्ष की मांग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि चार राज्यों में विधान परिषद की 28 सीटों पर बैलेट पेपर से हुए चुनाव में कांग्रेस को केवल एक सीट मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के बाद विपक्ष चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराता है। महाराष्ट्र के मुंबई में भाजपा नेता राम कदम ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित 'पीपुल्स इम्पीचमेंट' कार्यक्रम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाभियोग एक गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया है, इसे राजनीतिक ड्रामे में नहीं बदलना चाहिए। अगर विपक्ष को कोई आपत्ति है तो उसे न्यायपालिका का रुख करना चाहिए या चुनाव आयोग को सबूत सौंपने चाहिए। राम कदम ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की विपक्ष की मांग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि चार राज्यों में विधान परिषद की 28 सीटों पर बैलेट पेपर से हुए चुनाव में कांग्रेस को केवल एक सीट मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के बाद विपक्ष चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराता है।

10:32 AM, 30-Oct-2026 विपक्ष के प्रस्तावित महाभियोग कार्यक्रम पर श्याम रजक का तंज जेडीयू विधायक श्याम रजक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के प्रस्तावित सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष बैलेट पेपर और ईवीएम, दोनों से हुए चुनाव हार चुका है और अब अपनी हार के लिए अलग-अलग मुद्दे उठा रहा है। श्याम रजक ने आरोप लगाया कि विपक्ष धीरे-धीरे जनता से दूर होता जा रहा है। जनता से जुड़ने और उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय विपक्ष दूसरे मुद्दों में उलझा हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी बैठक करना चाहता है तो करे, लेकिन जनता पहले ही उससे दूरी बना चुकी है। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के प्रस्तावित सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष बैलेट पेपर और ईवीएम, दोनों से हुए चुनाव हार चुका है और अब अपनी हार के लिए अलग-अलग मुद्दे उठा रहा है। श्याम रजक ने आरोप लगाया कि विपक्ष धीरे-धीरे जनता से दूर होता जा रहा है। जनता से जुड़ने और उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय विपक्ष दूसरे मुद्दों में उलझा हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी बैठक करना चाहता है तो करे, लेकिन जनता पहले ही उससे दूरी बना चुकी है।

10:26 AM, 30-Oct-2026 इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम पर भाजपा का हमला भाजपा नेता सुशील कुमार सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर मॉक पार्लियामेंट आयोजित करना देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। यह सिर्फ एक नाटकीय प्रदर्शन है। सुशील सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों का जनता और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट और संसद जैसी संस्थाओं का भी सम्मान नहीं करता। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के राजनीतिक ड्रामे सफल नहीं होंगे। भाजपा नेता सुशील कुमार सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर मॉक पार्लियामेंट आयोजित करना देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। यह सिर्फ एक नाटकीय प्रदर्शन है। सुशील सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों का जनता और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट और संसद जैसी संस्थाओं का भी सम्मान नहीं करता। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के राजनीतिक ड्रामे सफल नहीं होंगे।

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09:43 AM, 30-Oct-2026 'खरगे के आवास पर सीमित लोगों की होगी मौजूदगी' कांग्रेस नेता उदित राज ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम को लेकर कहा कि इसमें सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे। यह कार्यक्रम संसद की कार्यप्रणाली और उसमें आए बदलावों को दिखाने के लिए एक नाटकीय प्रस्तुति जैसा होगा। उन्होंने बताया कि यह आयोजन मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हो रहा है, इसलिए जगह की सीमित क्षमता के कारण अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। उदित राज ने कहा कि गठबंधन का मुख्य कार्यक्रम 1 नवंबर को होने वाली रैली है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी दल और लोकतांत्रिक ताकतें शामिल होंगी। कांग्रेस नेता उदित राज ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम को लेकर कहा कि इसमें सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे। यह कार्यक्रम संसद की कार्यप्रणाली और उसमें आए बदलावों को दिखाने के लिए एक नाटकीय प्रस्तुति जैसा होगा। उन्होंने बताया कि यह आयोजन मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हो रहा है, इसलिए जगह की सीमित क्षमता के कारण अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। उदित राज ने कहा कि गठबंधन का मुख्य कार्यक्रम 1 नवंबर को होने वाली रैली है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी दल और लोकतांत्रिक ताकतें शामिल होंगी।

09:01 AM, 30-Oct-2026 हर दल से एक नेता को बोलने का मौका समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक ने बताया कि ‘जन महाभियोग’ की कार्यवाही में प्रत्येक दल से केवल एक नेता बोलेगा। संबंधित दल का प्रमुख स्वयं बोल सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक ने बताया कि ‘जन महाभियोग’ की कार्यवाही में प्रत्येक दल से केवल एक नेता बोलेगा। संबंधित दल का प्रमुख स्वयं बोल सकता है।

08:55 AM, 30-Oct-2026 लोगों की तकलीफ और लोकतंत्र पर हमला होगा चर्चा में खास कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि एसआईआर और वोट चोरी से जुड़े सभी अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की तकलीफ और लोकतंत्र पर हमले को चर्चा के जरिए सामने लाना है। कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि एसआईआर और वोट चोरी से जुड़े सभी अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की तकलीफ और लोकतंत्र पर हमले को चर्चा के जरिए सामने लाना है।