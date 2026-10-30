चक्रवात अर्नब का कहर: कहीं डूबे गांव तो कहीं बर्बाद हुई फसल, प्रियंका गांधी ने की कांग्रेसियों से मदद की अपील

चक्रवात 'अर्नब' ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कहीं भारी बारिश और बाढ़ से घरों में पानी घुस गया है तो कहीं किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगे आकर लोगों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाए और राहत-बचाव के काम में पूरा सहयोग किया जाए।

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