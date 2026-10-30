{"_id":"6ae406fb12f6911fe002ab92","slug":"national-updates-30-oct-karnataka-clash-north-east-west-south-news-india-bloc-politics-crime-other-events-2026-10-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"न्यूज डायरी: दक्षिण कोलकाता की साउथ सिटी अपार्टमेंट में लगी आग; चंद्रा प्रोटेको के निदेशकों पर केस दर्ज","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दक्षिण कोलकाता स्थित पॉश आवासीय परिसर साउथ सिटी अपार्टमेंट की 28वीं मंजिल पर शुक्रवार सुबह करीब 9:15 बजे आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक, आग परिसर के एक टावर में बने स्टोररूम में लगी थी, जो शॉपिंग मॉल के पास स्थित है। सूचना मिलते ही दमकल की सात गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। विज्ञापन





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अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के शक में झड़प, कर्नाटक में 19 गिरफ्तार

कर्नाटक के हुलीमंगला गांव में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी के शक को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्र रक्षाना पाडे (आरआरपी) के सदस्यों ने 28 अक्तूबर को एक समूह के आवास में प्रवेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वे बांग्लादेश के अवैध प्रवासी थे। हालांकि, दूसरे समूह ने दावा किया कि वे पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। पुलिस प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। पुलिस ने शिकायतों और जवाबी शिकायतों के आधार पर दो मामले दर्ज किए। आरआरपी के सदस्यों और दूसरे समूह के लोगों को गिरफ्तार किया गया।

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210 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में चंद्रा प्रोटेको के खिलाफ एफआईआर दर्ज सीबीआई ने 210.13 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में चंद्रा प्रोटेको लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई के मुताबिक, इंडियन बैंक की शिकायत पर कंपनी, उसके निदेशकों रंजीत गुप्ता, अनिलेश गुप्ता और अपर्णा गुप्ता व अज्ञात लोकसेवकों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रयागराज में निदेशकों से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी लेकर वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सीबीआई के अनुसार, इंडियन बैंक के नेतृत्व वाले छह बैंकों के समूह ने कंपनी को 541.46 करोड़ रुपये की नकद ऋण सुविधा, सावधि ऋण और लेटर ऑफ क्रेडिट की सुविधा दी थी। आरोप है कि कंपनी ने धन का निर्धारित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया और सहयोगी कंपनियों के माध्यम से राशि दूसरी जगह भेज दी। सीबीआई ने कहा कि कंपनी ने बैंकिंग समूह से बाहर के बैंकों में गुप्त खाते संचालित किए और साझा निदेशकों वाली कंपनियों के जरिये लेटर ऑफ क्रेडिट से जुड़े लेनदेन किए। इन कथित वित्तीय अनियमितताओं से पांच बैंकों को 210.13 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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अनदेखी जारी रही तो विलुप्त हो जाएंगी गौ माता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात की एक अदालत ने गोहत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसले में अदालत ने गाय के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति और ऋग्वेद का हवाला दिया। साथ ही चेतावनी दी कि गायों के संरक्षण की अनदेखी जारी रही तो गौ माता की संख्या विलुप्त होने की स्थिति तक पहुंच सकती है। अदालत ने तीनों दोषियों पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार, 22 अगस्त 2024 को गांधीनगर जिले के जामला गांव में एक मकान पर छापेमारी के दौरान 277 किलो गोमांस बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया, जबकि दो को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। फैसले में धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए अदालत ने गोवंश के संरक्षण पर जोर दिया।

नौकरी घोटाले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री से जुड़े 25 ठिकानों पर छापे

तमिलनाडु में निगरानी एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने बृहस्पतिवार को पूर्व मंत्री और तिरुचिरापल्ली पश्चिम से द्रमुक विधायक के एन नेहरू से जुड़े 25 ठिकानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई करोड़ों रुपयों के नौकरी के बदले पैसे घोटाले के सिलसिले में की गई। अधिकारियों ने दो लैपटॉप और कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। नेहरू के मंत्री रहते हुए, नगर प्रशासन और जलापूर्ति (एमएडब्ल्यूएस) विभाग में सरकारी पदों के बदले उम्मीदवारों से व्यवस्थित तरीके से ये रिश्वत वसूली गई थी। टीवीके मंत्री आर निर्मल कुमार के मुताबिक, करीब 2,300 उम्मीदवारों से नौकरी के बदले प्रति व्यक्ति 30 से 40 लाख रुपये वसूले गए। भर्ती में तमिलनाडु लोक सेवा आयोग को दरकिनार कर अन्ना यूनिवर्सिटी के माध्यम से नियुक्तियां करने का आरोप हैं। मद्रास हाईकोर्ट के हालिया निर्देश पर नेहरू और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुहैया कराए गए दस्तावेज के आधार पर पूरी जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में ईडी के दस्तावेज के आधार पर जांच चल रही है। वहीं, बृहस्पतिवार को ही द्रमुक के पूर्व विधायक रामलिंगम के आवास और उनसे जुड़ी छह अन्य जगहों पर बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई। द्रमुक अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है।

बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन 10 नवंबर तक हिरासत में

पश्चिम बंगाल के पूर्व सूचना एवं संस्कृति राज्यमंत्री इंद्रनील सेन को दुर्गापूजा के विशेष प्रवेश पास की बिक्री में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 10 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। कोलकाता पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले की अलग-अलग जांच कर रहे हैं। जांच का दायरा अब सरकारी ठेकों और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन तक फैल गया है और करीब 50 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता है। पुलिस के अनुसार, मास आर्ट सोसाइटी ने 2022 से 2025 के बीच दुर्गापूजा के प्रिव्यू शो और विशेष प्रवेश के पास बेचे। आरोप है कि संस्था ने यूनेस्को के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर आधिकारिक संबंध का आभास दिया। सेन की पत्नी मधुछंदा सेन इस संस्था की अध्यक्ष हैं। ईडी ने मामले में 50-60 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई है। सेन के मंत्री रहते सूचना एवं संस्कृति विभाग ने गिडी क्रिएशन को करीब 53.46 करोड़ रुपये के इवेंट मैनेजमेंट ठेके दिए।



केरलम विधानसभा में SARAL बिल पर हंगामा, मुख्यमंत्री का पलटवार

केरलम विधानसभा में बृहस्पतिवार को सरकार के सरल केरलम विधेयक (SARAL Keralam Bill, 2026) पर हंगामा हुआ। यूडीएफ-समर्थित निर्दलीय विधायक जी सुधाकरन ने बिल को "कठोर" बताया और कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून कुट्टानाड के कृषि क्षेत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। मुख्यमंत्री वी डी सतीसन ने सुधाकरन के एम्स प्रस्ताव का उपयोग करके पलटवार किया। सुधाकरन ने अलप्पुझा के मनाक्कल में धान के खेत पर एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी धान के खेत पर एम्स नहीं बनाएगी, उन्हें संरक्षित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने कहा कि सरकार सुधाकरन के प्रस्ताव पर विचार करेगी। विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने भी बिल का विरोध किया। सरल केरलम विधेयक का लक्ष्य नियामक स्वीकृतियों को सरल बनाकर राज्य में निवेश आकर्षित करना है।

पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर की 119वीं जयंती और 64वीं गुरु पूजा आज

तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के पसुम्पोन गांव में आज पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर की 119वीं जयंती और 64वीं गुरु पूजा समारोह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए राज्य के चार दक्षिणी जिलों मदुरै, रामनाथपुरम, शिवगंगा और विरुधुनगर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने समारोह के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

पश्चिम बंगाल में 10 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

भूटान की शिंताफू झील में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के संभावित खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में प्रशासन अलर्ट पर है। जिले के एसपी अमित कुमार शॉ ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि भूटान के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है और पुलिस, जिला प्रशासन, ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) तथा अन्य संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है, जबकि एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच रही है। सिविल डिफेंस की टीम को भी तैनात किया गया है। प्रशासन ने अब तक करीब 4,000 से 5,000 लोगों को स्कूल भवनों में बनाए गए राहत शिविरों में पहुंचाया है, जबकि 6,000 से अधिक लोगों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। एसपी के मुताबिक, पानी के बहाव की तीव्रता में कुछ कमी आई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रभावित लोगों के लिए सूखा राशन, पीने का पानी, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। अगले दो घंटों में स्थिति की समीक्षा की जाएगी। वहीं, संकोश नदी प्रणाली के लिए रेड अलर्ट जारी है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि अगले कुछ घंटों में नदी में पानी के साथ मरी हुई मछलियां, लकड़ी के बड़े टुकड़े और कंक्रीट का मलबा भी बहकर आ सकता है।

प्रयागराज में चंद्रा प्रोटेको के कई ठिकानों पर छापेमारी

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 210.13 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में चंद्रा प्रोटेको लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि इंडियन बैंक की शिकायत पर कंपनी, उसके निदेशकों रंजीत गुप्ता, अनीलेश गुप्ता और अपर्णा गुप्ता के अलावा अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। CBI ने प्रयागराज में कंपनी के निदेशकों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर वित्तीय दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आरोप है कि कंपनी ने इंडियन बैंक के नेतृत्व वाले छह बैंकों के समूह से 541.46 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट सुविधा, टर्म लोन और लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आपराधिक साजिश रची। इसके बाद कंपनी ने कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताएं करते हुए बैंकिंग समूह से बाहर के बैंकों में गुप्त खाते संचालित किए और साझा निदेशकों वाली सहयोगी कंपनियों के माध्यम से लेटर ऑफ क्रेडिट का दुरुपयोग किया। CBI के मुताबिक, कंपनी ने ऋण के रूप में मिली रकम का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्यों के बजाय अन्य कामों में किया और सहयोगी कंपनियों के जरिए धन का गबन किया, जिससे शिकायतकर्ता बैंक समेत पांच बैंकों को कुल 210.13 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ। मामले की जांच जारी है।