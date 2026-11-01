एमपी से तमिलनाडु तक: पीएम मोदी ने छह राज्यों की स्थापना दिवस पर दी बधाई, संस्कृति, विरासत के लेकर कही ये बात

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उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर वहां के मेरे सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। यह राज्य गौरवशाली विरासत, समृद्ध संस्कृति और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता की भूमि है। यहां के विश्व-प्रसिद्ध धरोहर स्थल इसकी भव्य ऐतिहासिक पहचान को और भी बढ़ाते हैं।'छत्तीसगढ़ के लोगों को भेजे अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि यह देखकर बहुत खुशी होती है कि राज्य नक्सलवाद को जड़ से खत्म करते हुए विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, 'राज्य स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई।'हरियाणा के लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गौरवशाली इतिहास, असाधारण वीरता और समृद्ध संस्कृति से सजा यह राज्य देश की शान है। उन्होंने कहा कि यहां की लोक परंपराएं और जीवंत ग्रामीण संस्कृति ने हमेशा देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है।उन्होंने कहा, 'जहां हमारे खिलाड़ी तिरंगे का मान बढ़ाते हैं, वहीं हमारे किसान (अन्नदाता) देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं।''कन्नड़ राज्योत्सव' पर कर्नाटक के लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक समृद्ध परंपराओं, उल्लेखनीय उपलब्धियों और अपार संभावनाओं की भूमि है। पीएम मोदी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और एयरोस्पेस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स तक, कर्नाटक के लोगों ने बार-बार अपनी कुशलता का परिचय दिया है।केरल के लोगों को बधाई देते हुए, मोदी ने कहा कि यह विशेष दिन केरल की जीवंत परंपराओं और असाधारण जज्बे का जश्न मनाता है। उन्होंने कहा कि केरल की सबसे बड़ी ताकत यहां के लोग हैं, जिनकी लगन और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता ने भारत के बाहर भी लोगों का दिल जीता है।प्रधानमंत्री ने 'तमिलनाडु दिवस' पर तमिलनाडु के लोगों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु के मेहनती और उद्यमशील लोगों ने भारत की प्रगति में असाधारण योगदान दिया है। विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और कपड़ा उद्योग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और उभरते उद्योगों तक, इस राज्य ने नवाचार, कौशल और औद्योगिक उत्कृष्टता के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है।' प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "यह अवसर तमिलनाडु के हर व्यक्ति के जीवन में आने वाले समय में खुशियां, सफलता और नए अवसर लेकर आए।"