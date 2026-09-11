ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम मोदी का संदेश: बोले- वैश्विक मुद्दों पर होंगी सकारात्मक चर्चाएं; क्या है एजेंडा?

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अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी। विज्ञापन विज्ञापन



सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्।



सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥ pic.twitter.com/YG36WlpiYg — Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026

इसका भाव यह है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे और गुणी लोगों के बीच रहना चाहिए और उनकी संगति करनी चाहिए। साथ ही, अच्छे लोगों के साथ संवाद और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि आपसी सद्भाव, बातचीत और मित्रता से शांति और सहयोग मजबूत होता है।भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इसी के तहत 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होगा। बैठक में ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, शिखर सम्मेलन में नेता ब्रिक्स के भीतर सहयोग को मजबूत करने से जुड़े साझा मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।इसके अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर के उन मामलों पर भी चर्चा होगी, जिनमें सभी देशों की साझा दिलचस्पी है। यानी बैठक का फोकस सिर्फ ब्रिक्स देशों के आपसी सहयोग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहेंगे। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।विदेश मंत्रालय के अनुसार, शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के बीच साझा प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। सदस्य देश और अन्य आमंत्रित प्रतिनिधि वैश्विक तथा क्षेत्रीय मामलों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। इन मुद्दों को लेकर देशों के बीच आपसी महत्व के विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम को तैयार किया जा रहा है। गुरुवार रात तक आयोजन स्थल पर तैयारियां अंतिम दौर में थीं। 12 और 13 सितंबर को यहां दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले प्रतिनिधियों और नेताओं की मौजूदगी में यह उच्चस्तरीय बैठक होगी।18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी तैयारियों को लेकर पोस्ट की गई। इसमें कहा गया कि दिल्ली अपनी विरासत की चमक और भारत मंडपम की तैयारियों के साथ शिखर सम्मेलन के लिए अंतिम तैयारियां कर रही है। इससे पहले एक अन्य पोस्ट में कहा गया था कि दिल्ली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हो रही है और जल्द ही दुनिया एक टेबल पर साथ होगी।