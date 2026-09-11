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ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम मोदी का संदेश: बोले- वैश्विक मुद्दों पर होंगी सकारात्मक चर्चाएं; क्या है एजेंडा?

Fri, 11 Sep 2026 09:09 AM IST
राकेश कुमार आईएएनएस, नई दिल्ली।
आईएएनएस, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 11 Sep 2026 09:09 AM IST
सार

भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा की उम्मीद है। बैठक में ब्रिक्स के भीतर सहयोग बढ़ाने के साथ वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान होगा। सम्मेलन के लिए भारत मंडपम में तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
 

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पीएम मोदी - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में दुनिया के कई देशों के नेता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में जुटेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस उच्चस्तरीय बैठक में दुनिया के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग वैश्विक मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी। पीएम मोदी ने यह बात शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कही। उन्होंने अपने संदेश के साथ संस्कृत का एक श्लोक भी साझा किया। 
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सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्।
सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥

इसका भाव यह है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे और गुणी लोगों के बीच रहना चाहिए और उनकी संगति करनी चाहिए। साथ ही, अच्छे लोगों के साथ संवाद और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि आपसी सद्भाव, बातचीत और मित्रता से शांति और सहयोग मजबूत होता है।
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भारत में कब और कहां होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन?
भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इसी के तहत 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होगा। बैठक में ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, शिखर सम्मेलन में नेता ब्रिक्स के भीतर सहयोग को मजबूत करने से जुड़े साझा मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

इसके अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर के उन मामलों पर भी चर्चा होगी, जिनमें सभी देशों की साझा दिलचस्पी है। यानी बैठक का फोकस सिर्फ ब्रिक्स देशों के आपसी सहयोग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहेंगे। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।

ब्रिक्स बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी?
विदेश मंत्रालय के अनुसार, शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के बीच साझा प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। सदस्य देश और अन्य आमंत्रित प्रतिनिधि वैश्विक तथा क्षेत्रीय मामलों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। इन मुद्दों को लेकर देशों के बीच आपसी महत्व के विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।


शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम को तैयार किया जा रहा है। गुरुवार रात तक आयोजन स्थल पर तैयारियां अंतिम दौर में थीं। 12 और 13 सितंबर को यहां दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले प्रतिनिधियों और नेताओं की मौजूदगी में यह उच्चस्तरीय बैठक होगी।

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी तैयारियों को लेकर पोस्ट की गई। इसमें कहा गया कि दिल्ली अपनी विरासत की चमक और भारत मंडपम की तैयारियों के साथ शिखर सम्मेलन के लिए अंतिम तैयारियां कर रही है। इससे पहले एक अन्य पोस्ट में कहा गया था कि दिल्ली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हो रही है और जल्द ही दुनिया एक टेबल पर साथ होगी।
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