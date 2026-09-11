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shashi tharoor,p chidambaram,brics summit,ब्रिक्स शिखर सम्मेलन,पी चिदंबरम,शशि,putin arrives delhi,putin arrive

Fri, 11 Sep 2026 04:42 PM IST
Ajeet Yadav वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Ajeet Yadav Updated Fri, 11 Sep 2026 04:42 PM IST
Did Tharoor clash with Chidambaram over the BRICS summit?
पुतिन के आते ही चिदंबरम से भिड़े थरूर? करा दिया BJP को फायदा !
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