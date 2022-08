Modi Displayed Tricolour: पीएम मोदी ने प्रोफाइल पिक्चर पर लगाई तिरंगे की तस्वीर, सभी से की यह अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदल कर राष्ट्र ध्वज 'तिरंगे' की तस्वीर लगा दी है। उन्होंने देश के लोगों से भी तिरंगा महोत्सव मनाने के लिए एक आंदोलन के रूप में ऐसा ही करने की अपील की है।

PM Narendra Modi & Union Home Minister Amit Shah have changed profile picture of their Twitter handles by putting tricolour under the ‘Har Ghar Tiranga’ campaign to celebrate the 75th year of India's Independence pic.twitter.com/o2CQdIaioT