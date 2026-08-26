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नेपाल बाढ़ से तबाही: तमिलनाडु के करीब 50 पर्यटक फंसे, द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने केंद्र से क्या मांग की?

Wed, 26 Aug 2026 07:05 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Wed, 26 Aug 2026 07:05 PM IST
सार

नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने बड़ी तबाही मचा दी है और तमिलनाडु के करीब 50 पर्यटकों के फंसे या लापता होने की खबर से परिवारों की चिंता बढ़ गई है। द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पीएमके प्रमुख अंबुमणि रामदॉस ने भी केंद्र और राज्य सरकार से नेपाल के साथ मिलकर सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की अपील की है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने केंद्र से और क्या मांग की?

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Nepal Flood: Around 50 Tamil Nadu Tourists Stranded or Missing, Dayanidhi Maran Seeks Centres Help
नेपाल बाढ़ में तमिलनाडु के पर्यटकों को लेकर बढ़ी चिंता - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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नेपाल में बुधवार सुबह आई अचानक और भीषण बाढ़ के बाद तमिलनाडु के करीब 50 पर्यटकों के फंसे या लापता होने की खबर सामने आई है। इस स्थिति को देखते हुए लोकसभा सांसद दयानिधि मारन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से तत्काल हस्तक्षेप करने और प्रभावित भारतीयों को सुरक्षित निकालने की मांग की है। मारन ने कहा कि लगातार बाढ़ और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बचाव अभियान में परेशानी आ रही है।
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भोटे कोशी नदी में स्थानीय समयानुसार सुबह करीब नौ बजे अचानक बाढ़ आ गई। पानी तिब्बत की तरफ से आया और इससे रसुवा तथा धादिंग जिलों के साथ काठमांडू के दक्षिण-पश्चिम में स्थित नुवाकोट जिला प्रभावित हुआ। इस आपदा में कम से कम चार लोगों की मौत हुई है। बाढ़ के पानी ने नदी किनारे बसी बस्तियों में भारी तबाही मचाई और कम से कम एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचाया है।

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दयानिधि मारन ने केंद्र से क्या मांग की?

मारन ने द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन के मार्गदर्शन में विदेश मंत्री जयशंकर को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि कई लोगों की मौत हुई है और तमिलनाडु के करीब 50 पर्यटकों समेत कई लोग लापता हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय से नेपाल में भारतीय दूतावास और बचाव दलों को सक्रिय कर प्रभावित लोगों का पता लगाने, उन्हें सुरक्षित निकालने और जरूरत पड़ने पर भारत वापस लाने के निर्देश देने की मांग की। मारन ने कहा कि सड़क, पुल और संचार व्यवस्था को हुए नुकसान से पर्यटकों के परिवारों की चिंता और बढ़ गई है।

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अंबुमणि रामदॉस ने क्या दावा किया?

पीएमके प्रमुख डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने भी नेपाल में फंसे भारतीयों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उत्तर रसुवा इलाके में अचानक आई बाढ़ के कारण 400 से अधिक भारतीयों के फंसे होने की खबर है, जिनमें कुंभकोणम क्षेत्र के 57 लोग शामिल हैं। उनके अनुसार, प्रभावित पर्यटक तंजावुर, तिरुवरूर और मयिलादुथुरई जिलों से हैं। उन्होंने बताया कि 22 लोगों के बचाए जाने की सूचना है, जबकि बाकी लोगों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने केंद्र और तमिलनाडु सरकार से नेपाल सरकार के साथ समन्वय कर सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की।

टीटीवी दिनाकरन ने क्या अपील की?

अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के नेता टीटीवी दिनाकरन ने भी नेपाल में फंसे तमिलनाडु के लोगों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन में पर्यटकों के फंसने की खबर बेहद चिंताजनक है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से विदेश मंत्रालय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को मिलकर काम करने और जिन 37 से अधिक लोगों का अभी पता नहीं चल पाया है, उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की।

 

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