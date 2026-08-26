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Kangana Ranaut lashes out after Rahul Gandhi supports Kriti Sanon over Raksha Bandhan advertisement
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राहुल गांधी ने किया कृति सेनन का समर्थन तो क्यों भड़कीं कंगना रनौत?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 26 Aug 2026 07:06 PM IST
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन के विज्ञापन विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भाजपा सांसद कंगना रनौत आमने-सामने आ गए है। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने राहुल गांधी के ‘पितृसत्ता को खत्म करो’ बयान पर तंज कसा। बता दें कि, कंगना रनौत की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब राहुल गांधी ने रक्षाबंधन के विज्ञापन विवाद पर अभिनेत्री कृति सैनन का समर्थन किया था।
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