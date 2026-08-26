{"_id":"6a8eebc0ef033ef4a801d357","slug":"kangana-ranaut-lashes-out-after-rahul-gandhi-supports-kriti-sanon-over-raksha-bandhan-advertisement-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"राहुल गांधी ने किया कृति सेनन का समर्थन तो क्यों भड़कीं कंगना रनौत?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन के विज्ञापन विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भाजपा सांसद कंगना रनौत आमने-सामने आ गए है। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने राहुल गांधी के ‘पितृसत्ता को खत्म करो’ बयान पर तंज कसा। बता दें कि, कंगना रनौत की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब राहुल गांधी ने रक्षाबंधन के विज्ञापन विवाद पर अभिनेत्री कृति सैनन का समर्थन किया था।

... और पढ़ें