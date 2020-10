पायल तड़वी आत्महत्या मामला: परिजनों और स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया

पायल तड़वी आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज पायल तड़वी के परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने सोमवार को विरोध-प्रदर्शन किया। तड़वी के परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मुंबई के बीवाईएल नायर अस्पताल के बाहर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया, जिसमें आरोपी डॉक्टरों को पीजी कोर्स करने की अनुमति दी गई थी।

Mumbai: Payal Tadvi's mother says "Following report of anti-ragging team, action should have been taken against accused, instead SC has allowed them to pursue PG Course. We demand justice"