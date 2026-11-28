{"_id":"6b0a8897a37cd491c30581f3","slug":"parliament-special-session-women-reservation-delimitation-bill-state-wise-lok-sabha-seats-explainer-2026-11-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एक्सप्लेनर: परिसीमन के बाद किस राज्य में कितनी बढ़ेंगी सीटें, महिलाओं के लिए क्या बदलेगा? समझिए पूरा गणित","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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केंद्रीय कैबिनेट ने 27 नवंबर को महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि परिसीमन के बाद किस राज्य में कितनी सीटें हो सकती हैं और मौजूदा संख्या में कितना इजाफा होगा? आइए विस्तार से समझते हैं। विज्ञापन 30 नवंबर से संसद का सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में केंद्र सरकार परिसीमन से जुड़ा विधेयक लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत लोकसभा सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रावधान है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव से 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

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उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 120 सीटें

प्रस्तावित फॉर्मूले के मुताबिक, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों में बड़ी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 120 हो सकती है। यानी प्रदेश में 40 लोकसभा सीटें बढ़ने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। अभी यहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, जो बढ़कर 72 हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की मौजूदा 42 सीटों की जगह 63 सीटें हो सकती हैं।



बिहार में लोकसभा की सीटें 40 से बढ़कर 60 हो सकती हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटों के मुकाबले 58 या 59 सीटें होने का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 से बढ़कर 43 या 44 और कर्नाटक में 28 सीटों की जगह 42 सीटें होने का अनुमान है।

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राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश में क्या होगा?

राजस्थान में लोकसभा की मौजूदा 25 सीटें बढ़कर 37 या 38 हो सकती हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटों के मुकाबले 39 सीटें होने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें बढ़कर 37 या 38 हो सकती हैं। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटों के मुकाबले 31 या 32 सीटें हो सकती हैं। केरल में लोकसभा की 20 सीटें बढ़कर 30 और तेलंगाना में 17 सीटों के मुकाबले 25 या 26 सीटें होने का अनुमान है।



छोटे राज्यों में भी बढ़ेंगी सीटें

पूर्वोत्तर के राज्यों और दूसरे छोटे राज्यों में भी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। असम में लोकसभा की 14 सीटें बढ़कर 21 और झारखंड में 14 सीटों के मुकाबले 21 सीटें हो सकती हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें बढ़कर 19 या 20 और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों के मुकाबले 16 या 17 सीटें होने का अनुमान है।



वहीं, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें बढ़कर 15 हो सकती हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों के मुकाबले 10 या 11 सीटें होने का अनुमान है। जम्मू-कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें बढ़कर 7 या 8 हो सकती हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लोकसभा की 29 सीटें बढ़कर 43 या 44 होने का अनुमान है।

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क्या है परिसीमन और कैसे तय होती हैं सीटें?

परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करना है। इसके तहत आबादी और अन्य निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। इसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व को संतुलित करना होता है।



भारत में परिसीमन का काम परिसीमन आयोग करता है। यह एक उच्चस्तरीय संस्था होती है, जिसके आदेशों को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। भारत में अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है।