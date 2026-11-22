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वहीं, सिंधु जल संधि पर उनसे जून में दिए गए उस बयान को लेकर सवाल हुआ था, जिसमें उन्होंने पानी रोकने की कोशिश करने वाले का हाथ काटने की धमकी दी थी। इस पर उन्होंने कहा कि भारत उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित करेगा, तभी वह इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।मुसादिक मसूद मलिक से जब पाकिस्तान से जुड़े आतंकी हमलों को स्वीकार करने और वहां सक्रिय आतंकी संगठनों पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने आतंकवाद को पूरे क्षेत्र की साझा समस्या बताते हुए कहा कि इसका मिलकर समाधान निकालना जरूरी है।मुसादिक मसूद मलिक ने कहा कि आतंकवाद से जुड़े सभी सबूत और तथ्य पारदर्शी तरीके से एक-दूसरे के सामने रखे जाने चाहिए। इसके लिए एक ऐसा मंच बनाया जाना चाहिए, जहां हर मुद्दे पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर चर्चा हो सके। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के हजारों लोग भी चरमपंथ और आतंकवाद के शिकार हुए हैं। उनके मुताबिक, पाकिस्तान अपने नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है।पाकिस्तानी मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान की जिम्मेदारी पर सीधे जवाब देने के बजाय कहा कि इस समस्या को खत्म करने में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। उन्होंने दावा किया कि पूरा क्षेत्र आतंकवाद के संकट से जूझ रहा है और पाकिस्तान इसे समाप्त करने के लिए सहयोग करना चाहता है। हालांकि, उन्होंने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के खिलाफ की गई किसी ठोस कार्रवाई का ब्योरा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर सभी पक्षों को अपने-अपने सबूत सामने रखने चाहिए, ताकि मिलकर इसका समाधान निकाला जा सके।मलिक ने भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस समस्या का स्थायी समाधान चाहता है और केवल विवाद बढ़ाना नहीं चाहता, तो बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी, वह सबूतों के आधार पर होगी। मलिक ने कहा कि पाकिस्तान कई मंचों पर भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत में सबूत साझा करने का प्रस्ताव दे चुका है। इसके अलावा उसने बहुपक्षीय मंच पर भी इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत अपने सबूत पेश करे और पाकिस्तान अपने तथ्य रखे, ताकि आतंकवाद से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सके।भारत ने सीमा पार से होने वाले आतंकवाद और राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आतंकवादी नेटवर्क, उनकी फंडिंग और उन्हें मिलने वाले सुरक्षित ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं। पिछले 12 वर्षों में भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनी ढांचे, संस्थागत व्यवस्था और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत किया है। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया गया है।